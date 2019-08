Governo: scontro su tempi crisi oggi senato vota calendario centrodestra unito con Lega, atteso inco

ROMA 13 AGOSTO Scontro al Senato sui tempi della crisi di Governo. Ieri la capigruppo hafissato per il 20 agosto le comunicazioni di Conte e il conseguente voto sulla sfiducia presentata della Lega. Ma sul calendario dovrà votare oggi alle 18 l'Aula, per una decisione della Casellati fortemente criticata da M5s e Pd. Salvini intanto accelera: "Pronto anche a ritirare i ministri, ma mi affido alla saggezza di Mattarella". E il centrodestra torna a compattarsi intorno alla Lega: atteso per oggi a Palazzo Grazioli un incontro tra Berlusconi e il ministro dell'Interno.