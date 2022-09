Grandi emozioni e testimonianze autentiche a “Women for Women against violence – Camomilla Award” , evento tv pensato dalle donne per le donne contro la violenza che le colpisce

Tra i premiati della kermesse ideata dalla calabrese Donatella Gimigliano: Maria Antonietta Rositani, Malika Ayane, Eleonora Daniele, Gianluigi Nuzzi, Giorgio Pasotti, Chiara Francini