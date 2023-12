Grave incidente in Calabria: giovane 22enne ferita al volto da colpo di pistola

La vittima, di origine romena, è stata operata e non è in pericolo di vita; la Polizia indaga su diverse piste, inclusa quella dell'incidente accidentale.

In Cosenza, una giovane donna di 22 anni di origine romena è stata gravemente ferita al volto da un colpo di pistola. Secondo le prime informazioni, l'arma sarebbe stata sparata da un uomo. La vittima è stata operata in ospedale e, sebbene la sua condizione sia seria, non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto la notte scorsa in un appartamento situato nel centro storico della città, vicino a Piazza Valdesi. La Polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile di Cosenza sono intervenuti sul luogo e stanno interrogando diverse persone per identificare il responsabile del colpo.

Gli investigatori stanno anche esaminando altre possibilità, tra cui quella che il colpo potrebbe essere stato sparato accidentalmente. Nel luogo dell'incidente sono state trovate diverse armi, inclusa quella che potrebbe aver causato la ferita. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte della Polizia scientifica.

Al momento dello sparo, diverse persone erano presenti nell'appartamento, alcune delle quali potrebbero essere state alterate. Le telecamere di sicurezza della zona sono in fase di revisione per identificare tutti i presenti. La vittima è stata trasportata in ospedale da una persona che si trovava con lei nell'appartamento al momento dell'incidente.

Gli investigatori stanno anche cercando di comprendere la ragione della presenza di armi nell'appartamento. (Ansa) (Immagine archivio)