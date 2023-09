Grave incidente in Calabria: 17enne senza patente si scontra con auto della Polizia. (Aggiornamento - deceduto)

Grave incidente in Calabria: 17enne senza patente si scontra con auto della Polizia. E' accaduto in centro a Cosenza. E' in rianimazione.

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in rianimazione all'Annunziata di Cosenza in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel centro della città.

Secondo quanto si è appreso, il giovane era a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossava il casco quando, per cause in corso di accertamento, ad un incrocio ha impattato violentemente contro un'auto della Polizia in servizio.

Aggiornamento





E' morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, il diciassettenne che a bordo di una moto si è scontrato ad un incrocio contro un' auto della polizia in servizio nel centro cittadino.

La vittima si chiamava Antonio Ruperti.

Il ragazzo, che indossava il casco ma che secondo quanto riferito era privo di patente di guida, a seguito dell'impatto con la vettura era stato sbalzato contro il muro di una palazzina e aveva riportato gravi lesioni interne e un violento trauma polmonare.

Del caso sono state informate la Procura ordinaria di Cosenza e la Procura minorile di Catanzaro. Si attendono gli esiti dei rilievi condotti dalla Squadra infortunistica della Polizia locale di Cosenza utili a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.