Green Pass, sanzioni 400-1000 euro per chi è senza. Multe per trasgressori. I dettagli

Bozza dl, sanzioni 400-1000 euro per chi è senza. Multe per trasgressori e per chi deve effettuare i controlli

ROMA, 09 SET - Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro. E' quanto prevede la bozza del decreto approvato in Consiglio dei ministri. La sanzione sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.