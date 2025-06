GREST 2025 Sellia Marina: al via la XIII edizione dell'Oratorio estivo

Tempo di lettura: ~3 min

Sellia Marina (CZ) — Con l’arrivo dell’estate, cresce l’attesa per il GREST 2025 di Sellia Marina, giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Un appuntamento ormai immancabile per centinaia di famiglie e ragazzi, pronti a vivere settimane intense di amicizia, sport, musica e crescita personale sotto il segno della speranza.

Organizzato dall’Oratorio parrocchiale con il supporto di oltre 90 animatori volontari — tra Gruppo Oratorio, catechisti e animatori young — e guidato dai parroci, il GREST 2025 ha scelto uno slogan dal forte significato: “Chiamati alla Speranza”. Un tema che si inserisce perfettamente nel cammino dell’Anno Giubilare, invitando tutti a essere "pellegrini di speranza".

Un'estate di gioia, educazione e fede

Dal 23 giugno al 5 luglio, l’Oratorio aprirà le porte a più di 200 partecipanti, offrendo un programma ricco e variegato pensato per far vivere ai ragazzi un’esperienza indimenticabile: canti, balli, giochi di squadra, laboratori espressivi e manuali, attività sportive, momenti di riflessione e preghiera.

Ogni giornata seguirà una struttura consolidata:

Ore 15.30 : Accoglienza e preghiera iniziale Ore 16.00 : Riflessione a cura dei sacerdoti e attività creative Ore 16.30 : Inno e bans Ore 17.00 : Giochi di squadra, merenda e laboratori Ore 18.45 : Preghiera conclusiva Ore 19.00 : Chiusura delle attività



Il programma prevede anche eventi speciali:

Lunedì : Spettacolo teatrale “La combriccola dell’allegria” Martedì : Gioco a quiz “Dr. Why” Mercoledì : Giornata al mare con giochi a squadre Giovedì : Laboratorio musicale con il coro parrocchiale Venerdì : Tornei di calcio, pallavolo e calcio balilla Sabato 28 giugno : Pellegrinaggio giubilare a Torre Ruggiero e Serra San Bruno Sabato 5 luglio : Festa conclusiva con premiazioni e consegna delle medaglie



Formazione e novità

Gli animatori parteciperanno a un percorso di formazione che si terrà il 19, 20 e 21 giugno alle 18.45 presso l’oratorio, per prepararsi al meglio a guidare i ragazzi con entusiasmo e competenza.

Tra le novità di quest'anno, l'Oratorio è ufficialmente affiliato al CSI Catanzaro (Centro Sportivo Italiano), un importante riconoscimento che valorizza l’impegno educativo e sportivo del progetto, promuovendo i valori della crescita, dell’impegno e dell’aggregazione sociale secondo la visione cristiana dell’uomo.

Il Pellegrinaggio giubilare

Momento centrale di questa edizione sarà il Pellegrinaggio giubilare di sabato 28 giugno, aperto gratuitamente a tutti gli iscritti all’oratorio estivo. I genitori che desiderano partecipare potranno farlo autonomamente o, in base alla disponibilità, tramite pullman con una quota di iscrizione.

Per il pellegrinaggio è previsto il pranzo al sacco, e sarà l’occasione per condividere un momento di spiritualità e di festa in comunione con tutta la comunità.

Informazioni utili

Consegna delle magliette : lunedì 23 giugno dalle ore 15.00 Ingresso riservato ai soli iscritti all’oratorio estivo Premiazione finale : tutti i partecipanti riceveranno una medaglia celebrativa con il logo ufficiale dell'Oratorio.



Per questioni organizzative, le uscite anticipate e gli ingressi fuori orario dovranno essere comunicati preventivamente dai genitori.

Una comunità in cammino

Il GREST 2025 rappresenta molto più di un semplice intrattenimento estivo: è una proposta educativa capace di seminare speranza, fede e gioia nei cuori dei più piccoli, grazie al lavoro instancabile di una comunità viva e accogliente.

Per tutti i bambini e ragazzi di Sellia Marina, l’invito è chiaro: bussare alla porta che è Cristo e intraprendere, insieme, un viaggio indimenticabile alla scoperta della Speranza.

