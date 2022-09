A Grimaldi la tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Frequenza sarà trisettimanale con traghetto Catania

CAGLIARI, 17 SET - Il Mism ha affidato a Grimaldi la tratta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Lo fa sapere la stessa compagnia in una nota. A partire dal 23 settembre, il vettore partenopeo trasporterà con la nave Catania merci e passeggeri con una frequenza trisettimanale e due scali ad Arbatax. Sono previste partenze da Civitavecchia per Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, e da Cagliari per Civitavecchia ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 20. L'itinerario include, inoltre, partenze dal porto di Arbatax ogni martedì e giovedì (alle 2 di notte) per Civitavecchia, e il mercoledì e la domenica (alle 6) in direzione Cagliari.

Il collegamento affidato dal Mism prevede l'effettuazione del servizio per sei mesi in attesa del nuovo bando per 5 anni, annunciato dal ministro Enrico Giovannini nell'ultimo question time alla Camera. Il Traghetto Catania battente bandiera italiana può trasportare oltre 2.200 metri lineari di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.) e fino a 955 passeggeri. A disposizione di questi ultimi ci sono 93cabine di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito, ed una sala con poltrone reclinabili. Diversi sono i servizi offerti a bordo, quali ristorante à la carte, self-service, servizio bar h24, negozio, area video games. La Catania è, inoltre, dotata di sistemi che ne riducono l'impatto ambientale, come gli impianti di depurazione dei gas di scarico, che permettono di abbattere le emissioni di zolfo e particolato, ed il rivestimento siliconico della carena, che aumenta l'efficienza energetica della nave. Attualmente il Gruppo Grimaldi offre vari servizi marittimi da e per la Sardegna, tra cui lo storico collegamento ivitavecchia-Porto Torres-Barcellona, quindi la Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia e Napoli-Cagliari-Palermo. Inoltre, opera numerosi servizi merci che collegano Porto Torres con Genova e Cagliari con Genova, Livorno, Salerno e Valencia/Sagunto