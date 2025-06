Guardia costiera sequestra 1000 chili di tonno rosso: blitz contro la pesca illegale a Taureana di Palmi

Tempo di lettura: ~3 min

Operazione della Guardia costiera di Gioia Tauro: sequestrato pescato di alto valore e multe fino a 10.000 euro

Blitz notturno della Guardia costiera di Gioia Tauro che ha portato al sequestro di 1000 chili di tonno rosso (Thunnus thynnus) al porto di Taureana di Palmi. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla pesca illegale di una delle specie più pregiate del Mediterraneo: il tonno Bluefin, il cui valore sul mercato nero può raggiungere cifre considerevoli.

Il sequestro: intercettato peschereccio siciliano

Poco dopo la mezzanotte, un peschereccio siciliano è stato fermato mentre sbarcava cinque grandi esemplari di tonno rosso, pronti per essere caricati su furgoni frigoriferi già in attesa sulla banchina. I tonni, dal peso complessivo di quasi una tonnellata, erano destinati al mercato nero dove avrebbero potuto fruttare fino a 50.000 euro.

Alla base del sequestro un’operazione meticolosa: dopo giorni di osservazione, i militari hanno ricostruito il modus operandi dell’equipaggio. Partendo dal porto di Taureana di Palmi e dirigendosi al largo di Cetraro per battute di pesca di 2-3 giorni, il peschereccio spegneva sistematicamente il sistema di identificazione automatica per evitare il tracciamento. Un tentativo vano: grazie al Sistema di Controllo Satellitare della Pesca (SCP), che registra posizione, rotta e velocità delle imbarcazioni sopra i 12 metri, la Guardia costiera è riuscita a monitorare ogni movimento.

Il blitz in porto: pescato sequestrato e sanzioni elevate

Appostati in più punti lungo la costa, i militari hanno seguito il peschereccio avvicinarsi a bassa velocità e con luci spente. Una motovedetta è intervenuta a supporto per chiudere ogni via di fuga. Gli uomini della Guardia costiera hanno bloccato il trasbordo dei tonni, sorprendendo l’equipaggio e i destinatari del carico.

Il pescato e tutte le attrezzature di bordo sono stati sequestrati. Al comandante del peschereccio sono state contestate tre violazioni amministrative per un valore di circa 8.000 euro, con la decurtazione di 3 punti sulla licenza di pesca sia per lui che per l’armatore. Anche gli acquirenti sono stati sanzionati: per loro una multa di 2.666 euro per detenzione illecita di prodotto ittico.

Un controllo veterinario condotto dall’ASP ha certificato la commestibilità del tonno rosso, che è stato affidato in custodia alla Callipo Group, garantendo il mantenimento della freschezza per una successiva donazione in beneficenza.

Impegno costante contro la pesca illegale

"Questa operazione è frutto di un'attenta attività investigativa e di una perfetta sinergia tra i mezzi terrestri e navali della Guardia costiera," ha dichiarato il Capitano di fregata Martino Rendina, comandante della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. "È fondamentale garantire il rispetto delle normative comunitarie e nazionali per tutelare specie vulnerabili come il tonno rosso, prevenendone il depauperamento."

Rendina ha poi sottolineato come i controlli continueranno sia a mare che a terra: "Il nostro impegno nella lotta alla pesca illegale non si fermerà."

Un particolare ringraziamento è stato rivolto alla Callipo Group Srl per la collaborazione offerta, che ha permesso una gestione rapida ed efficace di un quantitativo così elevato di pescato, destinato ora a fini solidali.

Tonno rosso: una specie preziosa da proteggere

Il tonno rosso del Mediterraneo è una delle specie più ambite a livello mondiale, ma anche tra le più vulnerabili. A causa della sua elevata richiesta commerciale, è spesso oggetto di pesca non regolamentata, soprattutto nelle aree di riproduzione come il Mediterraneo. La tutela di questa specie è prioritaria per evitare un impoverimento irreversibile degli stock ittici.

Con azioni come questa, la Guardia costiera italiana riafferma il suo ruolo centrale nella salvaguardia della biodiversità marina e nella difesa della legalità nel settore ittico.

