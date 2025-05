Gubbio-Catanzaro, finale playoff Primavera 3: data, orario e dove vedere la partita in diretta (Live)

Tempo di lettura: ~2 min

GUBBIO – Tutto pronto per la gara di andata della finale playoff del campionato Primavera 3 - Girone B, in programma oggi, sabato 10 maggio 2025 alle ore 15:00 allo Stadio “Pietro Barbetti”. In campo due squadre agguerrite: il Gubbio, allenato da Alessandro Sandreani, e il Catanzaro guidato da mister Francesco Costantino.

Dove vedere Gubbio-Catanzaro Primavera 3 in diretta

La partita sarà visibile in diretta streaming tramite i canali ufficiali delle due società, su alcune piattaforme online dedicate al calcio giovanile e direttamente qui su InfoOggi. In fondo a questo articolo è disponibile il video per la diretta. Inoltre, sarà possibile seguire l’andamento della gara attraverso live blog, aggiornamenti social e siti sportivi locali.

Arbitro designato: Leonardo Di Mario da Ciampino

La direzione dell’incontro è affidata a Leonardo Di Mario della sezione AIA di Ciampino. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Giuseppe Bosco e Fabio D’Ettorre, entrambi della sezione di Lanciano. Il quarto ufficiale è Christian Ferruzzi della sezione di Albano Laziale.

Le formazioni ufficiali:

Gubbio (All. Sandreani Alessandro)

Di Vincenzo Andrea D. Cerbella Davide Sportolaro Christian Conti Valerio Bita Orlando Sorine (C) Barizza Mattia Naticchi Jacopo Cuccarini Matteo Arpaia Ferdinando Bianchi Daniele Giommetti Alessandro

A disposizione:

12. Galli Thomas

13. Buscaglia Giulio N.

14. Montebove Alessandro

15. Cialini Luca

16. Duro Samuele

17. Di Benedetto Luigi A.

18. Latini Lorenzo

19. Serra Francesco

20. Abagnale Giuseppe

21. Mancini Riccardo

22. Lombardi Lorenzo

Catanzaro (All. Costantino Francesco)

Maravigna Tommaso Pio Villari Vincenzo Paura Mario Maiolo Francesco K. Curulla Francesco Tassoni Raul Oliviero Andrea Panuccio Giovanni Arditi Gabriel Pierluigi Federico Rafeale Gabriel Giacinto

A disposizione:

12. Madia Vito Lorenzo

13. De Luca Gabriele

14. Ostili Denis

15. Lobello Daniele

16. Martino Coriano M.

17. Dimitri Manuel

18. La Fauci Edoardo

19. Gatto Gianluca

20. Simeone Mattia

21. Ricca Luigi

22. Mengà Gabriele

23. Popescu Mattia

24. Lucito Adriano

25. Muratore Francesco

26. Florio Enea Enrico

Gubbio: entusiasmo e ricordi in panchina

La sfida ha un significato speciale per i rossoblù: 14 anni fa, proprio al “Barbetti”, il Gubbio ottenne la storica promozione in Serie B con in campo Sandreani e Briganti, oggi alla guida della Primavera. Una storia che si ripete, con nuovi protagonisti e lo stesso spirito di squadra.

Programma della giornata:

Primavera 3 – Finale playoff, andata

Gubbio vs Catanzaro

Sabato 10 maggio 2025

Ore 15:00

Stadio “Pietro Barbetti”, Gubbio

La gara di ritorno si giocherà la prossima settimana a Catanzaro: data e orario saranno comunicati a breve.

