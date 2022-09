Beach Soccer. I gironi e il calendario del Campionato femminile. I gironi e il calendario del Campionato femminile

Sorteggiate le sette squadre suddivise in due raggruppamenti da tre e quattro team

ROMA 30 GIU - Il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti ha effettuato i sorteggi per determinare i gironi della 10^ edizione del Campionato femminile. Nel Girone A si affronteranno Happy Car Sambenedettese, Lady International, Pisa e Canalicchio Ct, nel B Terracina, Lokrians e B-Point Napoli.

La fase a gironi avrà luogo dal 22 al 24 luglio a San Benedetto del Tronto. Le prime classificate di ogni raggruppamento si sfideranno in finale in programma il 25 luglio alle 18.30 sempre nella località marchigiana. Le seconde classificate s’incontreranno nella finale per il 3^ e 4^ posto sempre il 25 luglio alle 16.00.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO CONSULTA IL C.U N. 13

Di seguito il calendario del Campionato

FASE A GIRONI

San Benedetto del Tronto (Ap) - dal 22 al 24 luglio

(tutte le gare della prima fase si disputano sul campo n.2)

1^ Giornata – giovedì 22 luglio

Girone A: Lady International-Pisa (h: 11.00)

Girone A: Happy Car Sambenedettese-Canalicchio Ct (h: 16.00)

Girone B: B-Point Napoli-Terracina (h: 15.00) Riposa Lokrians

2^ Giornata – venerdì 23 luglio

Girone A: Canalicchio Ct-Lady International (h: 11.00)

Girone A: Pisa-Happy Car Sambenedettese (h: 16.00)

Girone B: Lokrians-B-Point Napoli (h: 15.00) Riposa Terracina

3^ Giornata – sabato 24 luglio

Girone A: Canalicchio Ct-Pisa (h: 11.00)

Girone A: Happy Car Sambenedettese-Lady International (h: 16.00)

Girone B: Terracina-Lokrians (h: 15.00) Riposa B-Point Napoli

FINALI

San Benedetto del Tronto (Ap) – domenica 25 luglio

Finale 3^ - 4^ posto

2^ classificata girone A – 2^ girone B (h: 16.00) campo n.2

Finale 1^ - 2^ posto

Vincente Girone A – Vincente Girone B (h: 18.30)