Halloween a Catanzaro: il 31 ottobre, 1 e 2 novembre dalle 18 alle 23 il Comunale diventerà “Comunhalloween"

La particolarità di Halloween mista alla bellezza della nostra città. Per 3 giorni il Comunale diverrà un grande parco divertimenti/ avventure e tutti gli attori del Teatro Incanto daranno vita a fatti particolare, paurosi, spaventosi ma anche romantici e divertenti.

31 Ottobre, 1 e 2 novembre dalle 18,00 alle 23,00 il Comunale diventerà Comunhalloween, un maga tour del nostro teatro con escape room, un momento in cui dovrai indovinare e risolvere un enigma.

“Catanzaro a me è sempre piaciuta moltissimo, in fondo è una città potenzialmente bellissima, in cui si può e si deve fare ancora tanto – afferma il direttore artistico del Teatro Comunale, Francesco Passafaro -. Forse, tra gli stessi catanzaresi, sono in tanti a non sapere ancora che esistono diversi misteri irrisolti a Catanzaro, fatti particolari e a volte inquietanti, un po’ alimentati dalla fantasia e un po’ (parecchio) reali, fatti che non tutti conoscono. Allora abbiamo deciso di raccontare questi fatti, non solo sul palcoscenico, ma in tutto il Teatro, in tutto il Comunale che oggi più che mai diverrà ‘Il Centro del centro storico’. Faremo un tour di tutto il Teatro, fino ad arrivare nelle "catacombe", e conosceremo personaggi e fatti della nostra Catanzaro, in stile horror.

Tutti pronti, quindi, per un giro al “Comunhallowen”: il tour dura circa 50 minuti e il prezzo è solo 8. Per entrare

Chiama Carmen allo 0961 741241 e prenota il tuo mega tour nel teatro, si entrerà a gruppi ogni 15 minuti.

Sei pronto a vivere la più spaventosa avventura mai vissuta al Comunale?

Ti aspettiamo a Comunhalloween, l'horror nel Centro del centro storico!