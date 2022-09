Holidog: chi bada a Fido?

È innegabile, cani e gatti sono ormai una vera e propria parte integrante delle famiglie italiane. Da “comuni” animali da compagnia, i nostri amici a quattro zampe sono poi diventati delle star anche dei social network visti tutti i commenti, le interazioni ed i “mi piace” che schizzano alle stelle ogni qualvolta si condivide una foto di un cane oppure di un gatto.

Eppure in tutto questo tripudio di coccole e momenti di spensieratezza, c'è un altro fattore che va tenuto in forte considerazione da chiunque possieda un animale. Ovvero, se si hanno troppi impegni quella settimana o si sta per partire alla volta delle tanto sospirate vacanze, chi baderà ai cuccioli di casa mentre i padroni sono lontani? Purtroppo in Italia non sono tantissime le spiagge o le mete attrezzati per i cari quadrupedi e quindi, i loro padroni, devono sempre fare ben più di un salto mortale per la loro cura.

Certo, anche gli animali hanno i loro piccoli “alberghi”, ma perché non sfruttare appieno tutte le potenzialità della rete per trovare una più che valida alternativa alla pensione per cani e per gatti? Davvero una gran bella domanda alla quale il team di Holidog è più che pronto a rispondere!

Holidog è una delle più grandi reti di pet sitters in Italia che, sin dalla sua nascita nel 2012, è diventata il punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di una zampa, ops volevamo dire una mano, in più quando si tratta di badare ai cuccioli di casa. Ma vediamo di capirci un po' meglio.

Prima di tutto occorre partire con il dire che, grazie a Holidog, trovare il pet sitter più adatto alle proprie esigenze ed al proprio budget non è mai stato così semplice! Gli amanti degli animali in Italia non mancano di certo e, anzi, sono più che pronti ad aiutare altri “colleghi” al giusto prezzo senza dover per forza di cose lasciare il vostro cane o gatto nella solita pensione per animali.

Holidog, oltre a fornire un servizio su misura per i pelosi di tutte le età, razze e taglie, si sviluppa lungo quattro assi principali dell'animal care. Si può scegliere se affidare il proprio animale direttamente ad una famiglia o approfittare della presenza stessa del pet sitter presso la vostra casa in attesa che torniate.

Non mancano poi le visite giornaliere dove il pet sitter giocherà, nutrirà e terrà compagnia al vostro fidato animale. Se poi avete un cane, allora, sapete benissimo che i migliori amici dell'uomo hanno sempre bisogno di fare una passeggiata per sgranchirsi un po' le zampe e scorrazzare liberamente all'aria aperta. Beh, su Holidog è compreso persino il servizio di passeggiata con il cane!

Oggi sempre più persone hanno dunque deciso di trasformare la loro passione per i pelosi a quattro zampe in un vero e proprio mestiere. Che ne dite dunque, vi ritenete abbastanza amanti degli animali per diventare dei dog sitter oppure dei dog walker? Naturalmente c'è anche la “versione” per gatti, sempre meglio non escludere i felini.