Capodanno. Botti: 15 feriti tra Napoli e provincia, 5 sono minorenni a vercelli donna perde dito. In aumento rispetto allo scorso anno. I casi maggiori in città

Lesioni per una 34enne a causa di un petardo. Trasportata in ospedale in codice giallo

Idivieti sono ormai ovunque, con tanto di minaccia di sanzioni. E ovunque vengono disattesi. E così i botti di Capodanno, anche in quest'anno appena cominciato, causano incidenti.

A Vercelli una donna di 34 anni ha perso un dito della mano e ha rimediato ulteriori lesioni. Trasportata in ospedale con codice giallo, non è grave. (Ansa)

NAPOLI, 01 GEN - Sono 15 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia: di queste cinque sono minori.



Napoli Un dato, quello fornito dalla Questura di Napoli, che segna un aumento rispetto al bilancio dello scorso anno quando i feriti furono otto.

La maggior parte dei feriti, 12, è concentrata nella città di Napoli: di questi tre sono minorenni. In provincia sono tre le persone colpite dai botti e di queste due sono minori. (Ansa)

In aggiornamento