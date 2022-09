I risultati di seconda divisione & Cif9

In Seconda Divisione, Skorpions, Mastini, Giaguari e Vipers restano a punteggio pieno. Senza intoppi il cammino in CIF9 per Mad Bulls, Pretoriani, Roosters e Giants.

La Week 8 di Seconda Divisione è andata in archivio con poche sorprese e la conferma di Skorpions Varese, Mastini Verona, Giaguari Torino e Vipers Modena, tutte sul 5 a 0 e avviate ad una possibile ‘perfect regular season’. Schiacciante la vittoria soprattutto per i Giaguari Torino, che rifilano ben 57 punti ai Red Jackets Sarzana e si candidano ai Play Off come sicura protagonista. Meno semplice è stato il successo dei Mastini Verona sui Saints Padova, piegati di misura dopo una battaglia dove a dominare sono state le difese.



Niente da fare per i Daemons Cernusco, che davanti al proprio pubblico (finalmente tornato sugli spalti) non riescono a fermare la corsa degli Skorpions Varese verso la vetta del ranking nazionale. Un po’ di fatica anche per i Vipers Modena, che in esterna vincono con due TD di scarto contro le giovani Aquile Ferrara, ancora a secco di vittorie malgrado una qualità di gioco certamente elevata. La lotta per il secondo posto nel girone A continua serrata, con i Reapers Torino che conquistano una vittoria sul filo di lana contro i Pirates Savona, autori di un aggressivo tentativo di rimonta negli ultimi due quarti di gioco, e adesso dovranno giocarsi tutto all’ultima giornata, contro la capolista Giaguari.

Nel Girone C, riesce il sorpasso dei Bengals Brescia ai danni degli Hogs Reggio Emilia, dopo una partita difficile, come era prevedibile, e dal punteggio risicato. Lions Bergamo belli e convincenti in casa contro i Frogs Legnano, ai quali concedono solo un field goal, mentre nel Girone D, finisce 20 a 13 per i Sentinels Isonzo il match contro Venezia valido per la coda della classifica.

In CIF9 prosegue senza intoppi il cammino dei Giants Bolzano, che vincono in casa contro i Mexicans Pederobba, per i Pretoriani Roma, che concedono qualcosa ai Crusaders Cagliari ma solo fino a metà partita, per poi dilagare nel finale, per i Roosters Romagna, alla quarta vittoria consecutiva, questa volta ai danni dei Doves Bologna, e per i Mad Bulls Barletta, a valanga sugli Eagles Salerno. I Guelfi Neri Firenze acciuffano i Trappers Cecina in vetta alla classifica del Girone E grazie alla convincente vittoria sui West Coast Raiders Toscana, maturata in casa davanti al proprio pubblico. A segno anche gli Hurricanes Vicenza sui Thunders Trento e secondo posto blindato nel Girone I, e i Braves Bologna che, finalmente, riescono a mettere la prima W sul tabellone, battendo i Ravens Imola dopo aver condotto a lungo l’incontro e aver rischiato la rimonta degli avversari nell’ultima frazione di gioco.

Mercoledì 9 giugno, ci sarà il recupero del derby tra Pretoriani Roma e Legio XIII Roma, sospeso la scorsa settimana per un guasto all’impianto di illuminazione del centro sportivo Home Field dei Pretoriani. Kick off fissato per le ore 18.00.

Questi i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 8

Aquile Ferrara vs Vipers Modena 7-21

Hogs Reggio Emilia vs Bengals Brescia 7-13

Lions Bergamo vs Frogs Legnano 33-3

Mastini Verona vs Saints Padova 14-7

Sentinels Isonzo vs Venezia AFT 20-13

Reapers Torino vs Pirates Savona 35-28

Giaguari Torino vs Red Jackets Sarzana 57-20

Daemons Cernusco vs Skorpions Varese 7-29

Approfondimenti sul sito di Seconda Divisione: https://2divisione.fidaf.org/

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – TROFEO PAOLO CROSTI – Week 7

Eagles Salerno vs Mad Bulls Barletta 0-42

Doves Bologna vs Roosters Bologna 6-16

Guelfi Neri Firenze vs West Coast Raiders Toscana 32-22

Pretoriani Roma vs Crusaders Cagliari 44-12

Hurricanes Vicenza vs Thunders Trento 34-15

Giants Bolzano vs Mexicans Pederobba 27-19

Braves Bologna vs Ravens Imola 16-13

Approfondimenti sul sito del CIF9: https://www.terzadivisione.com/

Ph. Credits: @Manuela Pellegrini