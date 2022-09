I sistemi di pagamento sempre più sicuri e flessibili

Il mondo dei pagamenti digitali ha subito un’evoluzione rapidissima che, in poco meno di 18 mesi, ci ha portati all’attuale situazione. Infatti, a causa della pandemia da Covid 19 che ha colpito il pianeta, le maggiori società di pagamento hanno dovuto riscrivere completamente il loro modus operandi, affidando sempre maggiore spazio alle transazioni online e, contemporaneamente, garantendo la sicurezza dei propri clienti.

Fino a questo momento, infatti, la crescita delle transazioni online era stata frenata dalla clientela che, spesso, giudicava poco sicure le transazioni effettuate in rete e che preferiva visitare i luoghi di persona e provare con mano i prodotti. Il tema della sicurezza è stato lungamente dibattuto dalle agenzie di pagamento che, finalmente, sono riuscite a garantire la protezione dei dati personali e bancari degli utenti, assicurando loro acquisti rapidi e sicuri.

Gli attuali metodi per pagare online sono moltissimi e vanno dal più classico bonifico bancario ai più recenti e ancora oscuri, per alcuni, metodi di pagamento virtuali. Vediamoli ora insieme.

Il più antico o il più classico dei pagamenti è senz’altro il bonifico bancario, considerato ancor oggi un metodo di pagamento affidabile e sicuro. La sua sicurezza riguarda soprattutto la possibilità di tracciare i pagamenti e, contemporaneamente, di beneficiare della protezione e dell’assistenza della propria banca di appartenenza. Ciononostante, vista la lunghezza dei pagamenti effettuati attraverso tale metodo e la relativa possibilità di truffa vi sconsigliamo di effettuare pagamenti online attraverso tale metodo di pagamento.

Un secondo metodo molto diffuso è quello che riguarda le diverse carte di pagamento elettronico. Queste possono essere carte di credito, di debito e carte prepagate. Questi metodi, seppur lievemente differenti gli uni dagli altri, possono essere annoverati tra i metodi più sicuri e rapidi. Il pagamento tramite circuito visa o mastercard viene protetto dalle singole aziende e viene comunque ritenuto sicuro grazie alla possibilità di pagare tramite carte prepagate che hanno quindi un massimo di denaro trasferibile. Il pagamento tramite carta di credito è uno dei più utilizzati anche all’interno del mondo videoludico, come quello dei casinò.

I casinò digitali, infatti, offrono ai giocatori tantissimi e diversi metodi di pagamento con cui effettuare i versamenti che andranno poi a riempire i conti di gioco degli utenti. Tra questi, ne esistono molti, come vedremo che accettano il pagamento tramite valuta digitale come i bitcoin casino online.

Oltre alla presenza di carte di credito, debito e prepagate abbiamo la possibilità di scegliere di pagare attraverso portafogli digitali o e-wallet. Questo metodo di pagamento è considerato sicuro al 100% per via dell’intermediazione di un ente che ne assicura la corretta transazione. Il più celebre portafogli digitale è oggi PayPal, un sito internet supportato praticamente ovunque che fornisce la possibilità di pagare in qualunque valuta si voglia e che, inoltre, offre all’utente la caratteristica di transazioni lampo sia in entrata che in uscita. Questa rapidità e questa affidabilità fanno di PayPal uno dei metodi più usati nell’ambito del pagamento digitale. Al pari di PayPal abbiamo poi altre piattaforme come Skrill, Entropay, Square e Stripe.

In ultimo, negli ultimi anni o – per alcuni – mesi, si sono sviluppati dei nuovi metodi di pagamento. Si tratta delle valute digitali o criptovalute che stanno prendendo sempre più piede. La loro principale caratteristica è quella di effettuare pagamenti e prelievi utilizzando una catena di pagamento completamente sicura e protetta, detta blockchain. Attraverso queste catene di pagamento le criptovalute garantiscono ai loro utenti la possibilità di effettuare compravendite in tutta sicurezza, mantenendo sempre l’anonimato sia di chi compra che di chi vende. Il loro valore è in continua crescita e queste valute, come Bitcoin, Litecoin e altre si stanno candidando come valuta del futuro.