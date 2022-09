I VECCHI (Vernacolo Catanzarese)

CATANZARO , 15 MAR - Vecchiu!!! Cu lejia... senta o vidi scritta sta parola... a prima cosa cchi ci vena ammenta... esta chiddha e na perzuna ccu i capiddhi jianchi.... sempra si l'ava ancora... e cu a faccia scavata de rughi... ccu tuttu u bena cchi ci poi volira chiaramente!!!

Vecchiu!!! No... non esta na parolaccia... ma sulu ma penzu ca sta parola vena associata a na perzuna... u diventa... e mi s'azanu i pilorci!!! Essiiii... pecchi chissu... esta sulu nu bruttu modu... ppe definira unu cchi ava n'esperienza e vita cchi tu... o n'ta poi mancu sonnara!!!

Vecchiu!!! No... no... unu cchi ebba a fortuna m'arriva a na certa età... l'avimu e considerara comu a memoria nosthra!!! Sunnu i custodi de ricordi!!! Sunnu i libri narranti non scritti!!! Si ci penzi bonu... vecchiu... esta na parola brutta... ppemma parramu e na cosa beddha!!! Quasi quasi... comu ppe dira... chiddha diavula e mammima!!!

Vecchiu!!! Ciù poi dira a nu baulu o na seggia cchi jettasti nta cantina o nta soffitta... cchi non ti servanu cchiù... e no a na perzuna ccu i capiddhi jianchi assettatu a na panchina subba u corsu... aspettandu ma pò scangiara dui paroli cu l'amicu soi cchi esta in ritardu!!!



Vecchiu!!! Si cci penzi bonu... esta na cosa cchi non ci teni e cchi non usi cchiù e cchi minti e parta!!! A na perzuna o na poi trattara accussì!!! Quasi quasi e megghiu ma cci dici ca esta antica... ca para ca i cosi antichi valanu e cchiù... eppuru... na cosa antica esta cchiu vecchia e na cosa vecchia!!!

Vecchiu!!! Non cciu poi dira a mammita o a pathrittha... comu si fusseranu nu paru e pantofuli sthruduthi cchi hai e jiettara... e cchi scordanduti tutti i sacrifici cchi ficiaru ppe ttia... sulu pecchì ncuna vota quandu eri guagliuneddhu non ti pottaru dara retta... mo vai dicendu ca sunnu rimbambiti!!!



Vecchiu!!! Esta na parola cchi non si pò usara ppe na perzuna!!! Ppe nu cristianu... si dicia... anzianu... e t'assicuru ca si senta chiamara e sta manera... quasi quasi u pigghia ppe nu complimentu... e ccu l'occhi lucidi e i mani thremanti... ti ringrazia da gentilezza... ppe a parola cchi usasti...

Vecchiu!!! Si usa talmenta spessu stu modu e dira... ca puru cu esta e na certa età... si convinciu ca è giustu ma è chiamatu accussì!!! Sicuramenta s'intavuli nu discursu e iddhu ti fa capiscira ca on ti passa mancu na decina d'anni... ti dicia ca tu si ancora nu guagliuneddhu!!!



Vecchiu!!! Si a penzi accussì... esta chiddhu cchi sarai tu... nu jiornu... forsa... sempra si avrai a fortuna ma cch'arrivi. E quandu chiddhu jiornu... magari assettatu a na panchina da villa... sulu sulu... ccu u mussu appoggiatu subba u vastuna cchi usi quandu camini... omma avissi m'abbucchi... ti ricorderai comu chiamavi a chiddhi cchiu randiceddhi e tia... beh... na lacrima pó darsi ca si farà strata ammenzu una e chiddhi rughi cchi epparu a fortuna ma ti nescianu subba a faccia...

Vecchiu!!! No... chiamamuli anziani... e ccu u penzeru... mo cchiu ca mai... abbrazzamuli tutti... e...



Andrà tutto bene

Salvatore Procopio