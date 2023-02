I Vvf impegnati per 12h sulla SS18: rimosso autoarticolato causa forti raffiche di vento Video + Foto.

Nelle ultime 12 ore i vigili del fuoco della Calabria hanno dovuto affrontare molte sfide. Un incidente stradale sulla SS18, vicino a Ponte Saraceno a San Nicola Arcella, ha causato un blocco sulla strada a causa di un camion telonato che si è scoperchiato a causa di forti venti. Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell'incidente.

Tuttavia, le avverse condizioni meteorologiche e il vento hanno reso difficile per i vigili del fuoco rimuovere l'ostacolo. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per tutta la notte per prestare assistenza al mezzo coinvolto e ai veicoli bloccati. Soltanto questa mattina, con una breve tregua del vento, i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare la struttura in ferro incastrata nella ringhiera e nel guardrail di delimitazione della carreggiata e a rimuovere tutti gli ostacoli. Alle ore 10.15 il transito è stato riattivato a senso unico alternato.

Le abbondanti nevicate della provincia di Reggio Calabria hanno causato numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. In loc. Mottella a Cardinale (CZ), alcuni alberi pesantemente carichi di neve si sono abbattuti sulla strada, causando l'intervento dei vigili del fuoco. Nello stesso comune, i vigili del fuoco stanno utilizzando un mezzo speciale cingolato per il soccorso su neve per raggiungere un'azienda agricola rimasta isolata. Al momento, non ci sono rapporti di danni a persone.

I vigili del fuoco della Calabria sono impegnati 24 ore su 24 per garantire la sicurezza della comunità. In base alle statistiche, negli ultimi 5 anni i vigili del fuoco della Calabria hanno effettuato oltre 10.000 interventi all'anno, dimostrando il loro impegno costante nella lotta contro gli incendi, gli incidenti stradali e altri pericoli che mettono a rischio la vita dei residenti della regione.



Foto nel Comune Cardinale



