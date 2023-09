I° Festa del Volontariato organizzata da ODV Albero della Vita, associazioni insieme il 7 e l'8 ottobre

LUSCIANO. Un momento di condivisione da dedicare al prossimo. È questo il senso radicato nella Prima Festa del Volontariato, organizzata dall' associazione ODV Albero della Vita, che si terrà nei giorni 7 e 8 ottobre in via della Resistenza, a Lusciano (nei pressi della scuola media Ugo Foscolo).

L'evento socio culturale è a scopo benefico ed è patrocinato dal Comune e dalla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Lusciano. Saranno, pertanto, presenti: il sindaco Giuseppe Mariniello; l’assessore alle politiche sociali, Maria Consiglia Conte, ed il parroco Don Giuseppe Liguori, L'intento è conoscere i volti di chi si impegna ogni giorno per il bene di tutti con il fine ultimo di riaccendere lo spirito di collaborazione e rinnovare la fiamma della solidarietà.

"La Festa del Volontariato è stata pensata e organizzata per offrire un' importante e doverosa occasione di visibilità per chi si impegna ogni giorno - afferma il coordinatore dell'associazione ODV Albero della Vita, Luciano Abate - , animato esclusivamente dal desiderio di solidarietà e per il benessere sociale delle intere comunità”.

Interverranno all’evento i responsabili delle associazioni tra cui: Elena Ronzullo, presidente dell’Associazione “Mamme Coraggio”, che, nell’occasione si pronuncerà sul libro “Strada Assassina”; l’associazione “Rise Up”, con le responsabili Lucia Cerullo ed Alessandra Vigliotti (sarà presentato il libro “Il mare è….rosa”); l’associazione “Albero della Vita”, che presenterà il progetto “Battiti di Cuore”.

Le realtà locali e provinciali presenti disporranno di uno stand. Saranno presenti forze di volontariato degli ambiti sanitario, socio assistenziale, disabilità, prevenzione sanitaria, tutela animali, protezione civile, tutela ambiente, sicurezza stradale, violenza sulle donne, cultura, sport e spettacolo. Durante la manifestazione, avranno luogo un torneo di volley organizzato dall'Associazione sportiva “Volley Felix” ed un torneo di Basket promosso dall’Associazione Sportiva Minibasket C.P.C. di Lusciano. Nell’occasione si potrà assistere agli spettacoli dell’artista Lino Barbieri, della compagnia teatrale “Voci di Dentro” e del gruppo musicale “Foxyware”. Le serate saranno allietate, infine, da stand gastronomici, animazione per bambini e lotteria di beneficenza.