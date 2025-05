IIS "Costanzo" Decollatura: chiusa quarta annualità del progetto Erasmus+

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Costanzo” ha concluso la quarta annualità per quanto riguarda la partecipazione al progetto Erasmus+. Un’ esperienza straordinaria in giro per l’Europa.

L’attuale programma Erasmus+ fa riferimento agli anni 2021-2027 e pone un forte accento sull‘inclusione sociale, sulla transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica.

La scuola, ottimamente diretta dalla dottoressa Maria Francesca Amendola, coadiuvata dal Dsga, dott. Giuseppe Ferrise, ha partecipato attraverso il progetto di accreditamento pre covid. In particolare si tratta di progetti di qualità inseriti nelle cosiddette «Borse di Mobilità» per studenti e docenti.

In particolare la scuola ha preso parte a quest’ultima esperienza con una trentina di studenti e cinque docenti che hanno viaggiato per 6 paesi: Irlanda, Malta, Cipro, Spagna, Portogallo e Finlandia.

I docenti, a differenza dei ragazzi, sono stati proprio nel paese scandinavo, oltre che a Malta e in Irlanda.

Una delle referenti e partecipanti al progetto, la prof. Barbara Borelli, ha spiegato come “Quella dell’Erasmus+ sia una grande opportunità di confronto e di crescita per alunni e docenti. Gli alunni perché hanno l’opportunità di svolgere un tirocinio in aziende che può anche non combaciare con il proprio corso di studi, ma consente loro di acquisire quelle competenze utili ad affrontare le difficoltà e superare gli ostacoli della vita reale di tutti i giorni”.

“Per quel che concerne noi insegnanti – ha detto ancora la docente del Costanzo – attraverso lo «Job Shadowing» riusciamo a confrontarci con le scuole e con i docenti di altri Paesi; lo abbiamo fatto in Finlandia e, in previsione, c’è di farlo anche a Bruxelles. Sono esperienze bellissime – conclude la Borelli – che permettono di capire come si lavora in realtà lontane dalla nostra, nelle quali scovare somiglianze e differenze, e che comunque, sono uno stimolo e una spinta alla crescita professionale e personale. Inoltre, trovandosi a condividere i luoghi di soggiorno, ci si confronta anche con i colleghi italiani di altre città”.

Volendo tirare le somme e snocciolare qualche dato, l’IIS Costanzo, in queste quattro annualità di Erasmus+ ha dato la possibilità ad oltre 150 ragazzi di poter vivere un’esperienza formativa all’estero e a oltre 30 docenti (10 solo quest’anno tra dicembre e maggio ndr) di poter scambiare utili informazioni e competenze.