IIS "Costanzo" Decollatura e Avis insieme per donare il sangue

Donare è sempre una cosa importante. Donare il sangue lo è ancora di più. Così l’IIS “L. Costanzo” di Decollatura ha aderito con grande entusiasmo al progetto regionale che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado e che viene gestito, sul territorio, dalla sezione comunale Avis.

La neo presidente, Fiorella Stranieri, insieme alla ex, Beatrice Rocca, e altri 4 volontari hanno costituito un presidio presso la sede centrale dell’istituto, che è anche quella del liceo scientifico.

L’autoemoteca parcheggiata nell’area antistante l’edificio e attrezzata per l’effettuazione dei prelievi, grazie alle infermiere professionali che si sono messe a disposizione per l’occasione, ha dato l’opportunità ad un ottimo numero di volontari di poter donare il proprio sangue.

Tra le persone protagoniste del bel gesto nei confronti di chi potrebbe aver bisogno, oltre al personale ATA, alcuni docenti e qualche persona esterna alla scuola, anche la dirigente dell’Istituto, prof.ssa Maria Francesca Amendola, ha dato, personalmente, la disponibilità a mettersi in fila per la donazione. “È importante – ha detto la Amendola – capire il senso di questo gesto altruistico e, soprattutto, farlo capire ai ragazzi che, devo essere onesta, oggi sono stati davvero in tanti (15 in tutto i volontari che hanno deciso di dare il sangue ndr) e non hanno sprecato un’occasione così importante per fare del bene, oltretutto a domicilio”.

Ricordiamo che, oltre ai ragazzi del liceo, alla giornata Avis hanno preso parte anche gli studenti dell’ITI e dell’IPS di Soveria Mannelli, ovvero gli altri due plessi del Reventino che compongono il Costanzo.

“Estremamente soddisfatti anche i volontari dell’Avis comunale. “Questo progetto – ha dichiarato la presidente, Fiorella Stranieri - ci ha portato anche qui al Costanzo, dopo aver svolto giornate con tutte le scuole del territorio e non possiamo che essere soddisfatti di come sia andata. Aver avuto ben quindici ragazzi nella postazione prelievi in una sola mattinata è estremamente lusinghiero e fa capire come, insistendo e perseverando nella nostra attività di sensibilizzazione della donazione, alla fine si possano ottenere risultati concreti e anche inaspettati”.

