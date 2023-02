Il 12enne caduto per fare uno scherzo ai compagni è in fin di vita

Il 12enne di nazionalità tedesca coinvolto in un tragico incidente durante una gita scolastica nella Valle Aurina, in Italia, è stato gravemente ferito domenica mattina mentre cercava di fare uno scherzo ai suoi amici. Secondo quanto riferito dagli interrogatori condotti dai carabinieri, il giovane sarebbe caduto dal balcone del secondo piano dell'hotel Auren a San Giovanni, mentre stava cercando di scavalcare la ringhiera di legno per entrare dalla finestra nella stanza dei suoi compagni di classe.

La notizia ha fatto il giro del mondo e ha suscitato grande preoccupazione tra gli esperti in materia di sicurezza. Secondo recenti studi condotti sul tema, il numero di incidenti domestici legati a cadute da balconi e finestre è in costante aumento. Ad esempio, un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato che ogni anno si registrano circa 100.000 decessi a causa di cadute accidentali in tutto il mondo, di cui il 90% si verifica nei paesi a basso e medio reddito.

Il giovane è stato subito soccorso e trasportato in ospedale a Bolzano, dove è stato sottoposto ad interventi chirurgici urgenti. Attualmente, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono monitorate attentamente dai medici. L'incidente ha suscitato grande commozione tra i compagni di classe e gli insegnanti, che hanno espresso la loro vicinanza e sostegno alla famiglia del giovane.

Inoltre, va sottolineato che i bambini e i giovani rappresentano una categoria di popolazione particolarmente vulnerabile agli incidenti domestici, tra cui le cadute da balconi e finestre. Secondo una recente indagine dell'Inail, gli infortuni domestici rappresentano circa il 40% di tutti gli incidenti che coinvolgono i bambini e gli adolescenti in Italia, con un numero significativo di casi che si verificano proprio durante le vacanze scolastiche.

In questo contesto, diventa fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza domestica e promuovere l'adozione di misure preventive efficaci per ridurre il rischio di incidenti. Tra le soluzioni suggerite dagli esperti, ci sono ad esempio l'installazione di grate e parapetti di sicurezza, la chiusura delle finestre e dei balconi durante la notte e la vigilanza costante da parte dei genitori e degli adulti responsabili.