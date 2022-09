Il BC5 dona le Uova di Pasqua al reparto pediatrico dell'Ospedale Civile di Locri

BOVALINO (RC), 01 APR - Si è realizzata oggi a cura dello staff dirigenziale e tecnico del Bovalino Calcio a 5, società che milita nel campionato nazionale di futsal Serie A2, la visita all’Ospedale Civile di Locri (Rc)-reparto pediatrico. La visita rientrava nell’ambito delle tante attività sociali che vengono programmate dalla società ad inizio anno. Ricordiamo, tra l’altro, che il team reggino è stato impegnato fino alla settimana scorsa in una difficile corsa per la permanenza nella categoria, corsa che si è conclusa felicemente grazie ad una sorprendente quanto straordinaria vittoria in trasferta che ha consentito di preservare la prestigiosa categoria che è un vanto non solo per Bovalino, ma per l’intera locride. Hanno preso parte alla visita, oltre al Presidente Scordino, anche il DG Andrea Scordino, il dirigente Maurizio Viccari e Luca Musollino, il Capitano Bruno Federico ed il portiere brasiliano Matheus Dias Rocha.

L’occasione è stata favorita dalle imminenti festività pasquali, e così si è espresso in proposito il Presidente della società, Vincenzo Scordino: “Era una visita importante che volevamo realizzare a tutti i costi, tra l’altro l’avevamo già programmata per il periodo natalizio ma le tante problematiche che abbiamo dovuto affrontare ci hanno suggerito di rinviare l’appuntamento. Oggi, finalmente e con grande piacere, abbiamo potuto cogliere l’opportunità di rendere visita a questo reparto che ci sta molto a cuore e come abbiamo potuto vedere è ben organizzato, curato e ben diretto dal personale infermieristico e medico. Il nostro impegno sul territorio è stato ed è sempre improntato alla massima collaborazione per lo sviluppo e la crescita della locride; per conseguire questo obiettivo abbiamo in cantiere tante importanti attività che speriamo presto di poter svelare e realizzare tutti insieme”. Ad accogliere lo staff della società sportiva, il personale infermieristico e medico del reparto, in particolare i dirigenti medici dottoressa Rosanna Lia, il dottore Vittorio Criaco e la dottoressa Roberta Dominianni. Ricordiamo che il reparto è diretto dal Primario dottore Antonio Musolino.

Dopo i saluti di rito il presidente Scordino ha consegnato ai medici un quadro contenente all’interno la maglia amaranto della società ed alcuni pacchi con le uova di pasqua destinati ai ragazzi del reparto. La visita è poi proseguita in corsia dov’era presente l’unico degente, il giovane Domenico Caruso, di Moschetta, amorevolmente assistito dalla madre. Scordino, nell’occasione, ha invitato il ragazzo e la madre alla prossima partita interna del BC5 che sancirà, tra l’altro, anche la fine della stagione agonistica 2020/21 Anche il personale medico ha espresso parole di elogio e di ringraziamento per la bella iniziativa della società reggina che, ricordiamo, non è nuova a questo genere d’iniziative.

Abbiamo approfittato della presenza dei medici per fare qualche domanda in esito alla situazione sanitaria. Così ha detto il Dottor Criaco: “Nel reparto la situazione è abbastanza tranquilla perché prima di entrare in reparto, sia ai genitori che ai bambini, viene effettuato il tampone e questo ci consente, in presenza della loro negatività, di lavorare con maggiore serenità e tranquillità. Questo comportamento ci permette di tenere basso il numero dei ricoverati e comunque, se possibile, cerchiamo anche di curarli a domicilio”

Per la Dottoressa Lia, invece, il momento pandemico influisce molto sulla psiche dei ragazzi, infatti sono aumentati i casi di crisi di panico e di stati ansiosi. L’isolamento cui sono stati costretti in tutti questi mesi ha creato loro gravi danni, e quindi anche l’iniziativa cha ha avuto oggi la società del Bovalino calcio a 5 è senz’altro un chiaro incoraggiamento a riprendere la normalità ed a sentirci vicini”





Pasquale Rosacai