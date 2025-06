Il Cardinale Battaglia ringrazia l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace per la generosa raccolta destinata a Casa Bartimeo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Con una lettera indirizzata a Sua Eccellenza Mons. Claudio Maniago e ai fedeli dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ha espresso profonda gratitudine per la generosa raccolta fondi promossa in occasione della celebrazione eucaristica del 28 febbraio scorso presso la Basilica Minore di Maria SS. Immacolata di Catanzaro.

La somma raccolta è stata destinata a Casa Bartimeo, luogo di ascolto, cura e accompagnamento per fratelli e sorelle in condizioni di fragilità, nato nell’ambito dell’azione caritativa della Chiesa di Napoli.

«Desidero ringraziare tutti quanti che, con generosità e gratuità, avete messo a disposizione il vostro poco che, insieme al poco di tanti altri, è diventato il nostro molto», scrive il Cardinale Battaglia, sottolineando il valore della condivisione e della solidarietà concreta.

Nel suo messaggio, l’Arcivescovo di Napoli invita a mantenere «un cuore generoso e attento a chi fa più fatica» e "affida alla comunità di Catanzaro-Squillace una preghiera speciale per la sua persona e per la Chiesa partenopea, assicurando a sua volta il ricordo orante per tutti".

L’iniziativa testimonia il forte legame fraterno tra le due diocesi e rinnova l’impegno condiviso a favore degli ultimi nel solco del Vangelo.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti