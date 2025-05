Il Catanzaro Primavera è leggenda: battuto il Lecco, Trofeo Dante Berretti (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

REGGIO EMILIA – Il Catanzaro Primavera scrive una pagina indimenticabile della sua storia: con il successo per 2-1 contro il Lecco, i giovani giallorossi alzano al cielo il Trofeo Dante Berretti. Una vittoria che profuma di progetto, programmazione e passione, frutto di un lavoro profondo che ha dato i suoi frutti sotto gli occhi dell’Italia del calcio giovanile.

Il progetto Catanzaro: un modello vincente

Quello del Catanzaro non è un semplice settore giovanile. È un laboratorio di talento, guidato da un’idea chiara: formare calciatori veri e uomini maturi. Lo sottolinea con orgoglio Massimo Bava, responsabile del vivaio: “Abbiamo lavorato come una seconda squadra. 40 persone ogni giorno al servizio dei ragazzi, uno staff completo come una squadra di Serie C”.

I numeri della stagione raccontano tutto: 13 gol subiti, 11 clean sheet, una difesa imperforabile, un gruppo che ha dominato il proprio girone e che ha saputo crescere partita dopo partita, superando anche la lunga sosta prima dei play-off con mentalità e determinazione.

La finale: maturità, cinismo e identità

Sul campo del Mirabello, il Catanzaro Primavera ha saputo gestire il peso di una finale vera, di quelle che valgono una stagione. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato dal gol di Panuccio – leader carismatico e uomo ovunque – i giallorossi hanno sofferto il ritorno del Lecco, che ha pareggiato con Ceola. Ma la vera forza dei ragazzi di Mister Costantino è emersa nella ripresa.

Al 50’, da uno schema su calcio d’angolo studiato e provato, arriva il gol vittoria firmato Gattor, uno dei simboli di questa squadra: mezzala moderna, intelligente, sempre al posto giusto. Un gol che racconta una mentalità vincente, quella costruita negli anni grazie alla continuità del gruppo e a una visione tecnica chiara.

Giovani pronti per il salto

Maiolo, Arditi, Paura: sono solo alcuni dei nomi già visti in prima squadra. Il Catanzaro lavora in profondità, con un obiettivo chiaro fissato dal presidente Floriano Noto: “Costruire il futuro del club attraverso i giovani”. Un’ambizione che oggi ha già prodotto risultati tangibili. Bava è chiaro: “Il nostro compito è doppio: formare e vincere. Non si cresce senza imparare a competere”.

Un trionfo che vale molto di più

Il Trofeo Dante Berretti non è solo una coppa: è il coronamento di un ciclo, di un’idea coraggiosa che ha messo i giovani al centro di un progetto sportivo e umano. Il Catanzaro Primavera ha vinto con la testa, con il cuore e con il gioco. Ha saputo soffrire, ha saputo colpire, ha saputo crescere. E oggi, finalmente, raccoglie il meritato applauso di tutta la Lega Pro.

