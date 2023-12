Il Centro Studi Theotokos protagonista all’Università di Cordoba (Spagna)

Il Centro Studi Theotokos è sempre più Internazionale grazie alla presenza dei suoi fondatori: Martino Michele Battaglia e Anna Rotundo che hanno partecipato al Congresso svoltosi nei giorni 10 e 11 novembre presso la facoltà di Lettere e Filosofia all’Università di Cordoba.



Organizzato dalla Reale Accademia di Cordoba in occasione del Centenario di Mons. Caballero de Gongora, il Congresso ha registrato la presenza di una serie di figure prestigiose sia per quanto concerne l’università spagnola come il Magnifico Rettore D. Manuel Torralbo Rodríguez e prof. Manuel Peláez del Rosal, sia per ciò che riguarda i membri della Reale Accademia a partire dal Presidente D. José Cosano Moyano e D. Juan Aranda Doncel.



Il Centro Studi Theotokos ha concentrato la sua attenzione sulla pastorale dell’illustre prelato spagnolo, arcivescovo di Santa Fe e viceré della Nuova Granada oltre che vescovo di Córdoba, Don Antonio Caballero y Góngora (Priego 1723-Córdoba 1796), decorato della Gran Croce dell’Ordine Reale da Carlo III di Borbone anche per la sua ampia visione dal punto di vista artistico e culturale.



Anna Rotundo ha relazionato sulla simbolica pastorale nell' Antico Testamento con particolare riferimento alla figura di Rachele. Martino Michele Battaglia ha proseguito relazionando sulla figura di Don Antonio Caballero y Góngora e il culto della Divina Pastora. Dalla Spagna al Regno di Napoli e in Calabria nell’Aspromontano, Battaglia ha proposto un interessante parallelismo con il vescovo Mons. Alessandro Tommasini (1791-1818) relativo alla storia di Piminoro frazione di Oppido Mamertina. Il culto alla Divina Pastora nasce in Spagna e giunge a Napoli. Dalla città campana si afferma in seguito anche in Calabria nei pressi di Catanzaro (Zagarise), nella vallata dello Stilaro (Stilo) e sull’Aspromonte nel piccolo borgo montano di Piminoro dove ancora oggi si svolge una grande festa nella seconda domenica di luglio.

Entrambi gli interventi sono stati seguiti con attenzione dagli organizzatori e dai presenti che hanno apprezzato il lavoro del Centro Studi Theotokos per il modo originale con cui ha portato una nuova prospettiva nel contesto del tema trattato. La messa nella sontuosa cattedrale di Cordoba presieduta da sua Ecc.nza Mons. Demetrio Fernández González con un offerta floreale sulla tomba di Mons. Caballero de Gongora e la visita in notturna alla cattedrale di Cordoba ha concluso questa meravigliosa esperienza in terra Andalusa.



Ricordiamo che il “ Centro Studi Theotokos”, fondato da Martino Michele Battaglia e Anna Rotundo è un progetto culturale, internazionale e itinerante, un percorso che si gloria di studiare i fenomeni religiosi, con l’apporto di tutte le scienze umane, attraverso la presenza di accademici prestigiosi, e una particolare valorizzazione del protagonismo delle donne.

È una costola del Centro Internacional de Estudios sobre Religiosidad Popular: Semana Santa (Università di Valladolid – Spagna), diretto dal prof. Jose’ Luis Alonso Ponga, antropologo museale di fama mondiale. Anna Rotundo, saggista e coordinatrice del Centro Theotokos, si occupa di studi teologici inerenti il ruolo delle donne nella chiesa e nella religione. Martino Battaglia, direttore del suddetto Centro Studi, è autore di diversi volumi di filosofia e antropologia.

L’Immagine della Divina Pastora che i Padri Cappuccini portarono nelle loro missioni di Santa Fé, dedicate all’Eccellentissimo e Illustrissimo Señor, Don Antonio Caballero y Gongora, viceré e arcivescovo del Nuovo Regno di Granada, è una incisione della Divina Pastora opera di Francisco Benito Miranda Rodríguez, incisore spagnolo della Casa de la Moneda, originario di Salamanca. Immagine di un movimento sociale del XVIII secolo in cui è raffigurata l’origine dell’invocazione alla “Divina Pastora delle Anime”, avvenuta il 24 giugno 1703, secondo la visione del frate cappuccino Isidoro di Siviglia a cui apparve la Vergine Maria nel coro del suo convento vestita da pastorella.

In foto, la consegna del libro di Anna Rotundo e Martino Michele Battaglia "Canti di donne nella Settimana Santa in Calabria",al prof. Manuel Pelaz Del Rosal dell'Università di Cordoba