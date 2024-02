Il chitarrista Roberto Fabbri a Pordenone nell'ambito del "Pordenone acustica festival"

Il chitarrista e compositore Roberto Fabbri si esibirà domani a Pordenone nell'ambito del "Pordenone acustica festival" e il 21 dicembre ad Aviano (Pordenone) al "Concerto Del Solstizio D'inverno".





Domani e dopodomani due concerti in Friuli-Venezia Giulia per il chitarrista e il compositore Roberto Fabbri che proporrà alcuni brani del progetto discografico “I successi di Lucio Battisti in cover per chitarra”.

Domani, mercoledì 20 dicembre, in occasione della prima edizione dell’evento dedicato al mondo degli strumenti a corda “Pordenone Acustica Festival”, l’artista parteciperà ad un G3 chitarristico, un confronto tra tre chitarre, la sua e quelle di Fabio Macera e Luciano Lombardi.

Giovedì 21 dicembre, presso la frazione di Aviano Giais, Fabbri suonerà la sua chitarra classica di fronte al pubblico del “Concerto del solstizio d’inverno”.

Roberto Fabbri ha firmato un contratto con Sony Music Italia relativo alla realizzazione di oltre 40 brani di musica strumentale per chitarra e orchestra che verranno rilasciati nel prossimo futuro. I pezzi spaziano dal repertorio italiano a quello internazionale; alcuni sono tratti dalla musica da film, altri sono composizioni originali. Questi brani avranno una connotazione prettamente digitale con un repertorio che sarà disponibile in vari Paesi. I progetti verranno in seguito uniti in playlist a tema per rendere ancor più facile la fruizione dei brani stessi.

È uscito il 18 novembre il progetto discografico “GUITAR MEET MOVIES” dedicato alle colonne sonore.

È disponibile, inoltre, sulle piattaforme digitali e in digital download “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA”, in cui Roberto Fabbri presenta in una raffinata versione orchestrale alcuni brani di Lucio Battisti: https://robertofabbri.lnk.to/LBPerChitarra.

La chitarra di Roberto Fabbri ha già dimostrato in passato, con i suoi tre cd solistici di brani originali “Beyond”, “No Words” e “Nei Tuoi Occhi”, di saper raccontare storie; i nuovi lavori digitali dedicati ai brani più famosi del pop italiano ed internazionale e alle musiche da film più belle oltre che ad altre composizioni inedite dell’autore, vedono sempre la chitarra al centro della scena, questa volta arricchita dalla compagine orchestrale, le musiche registrate da Fabbri con la sua meravigliosa chitarra Ramirez, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia, vogliono avvicinare il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo.

Roberto Fabbri è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea. Dopo la pubblicazione dell’album “Beyond” (2010) e di “No words” (2011), nel 2013 firma il suo primo contratto con Sony Music con il cd “Nei tuoi occhi”.

Roberto Fabbri tiene regolarmente concerti e master nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale concertistiche d'Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia ed Asia. Alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una notevole attività editoriale. Le sue oltre 50 pubblicazioni per chitarra sono state tradotte in cinque lingue (compreso il cinese), ed hanno venduto oltre 300.000 copie. Dal 2004 è docente di chitarra classica presso il Conservatorio Statale di Musica “Giulio Briccialdi” di Terni.