Il cinema di Pupi Avati diventa un'opera letteraria. Il libro di Palma ed Erriquez, con la prefazione di Pupi Avati

È uscito di recente - per Historica Giubilei Regnani editore - il libro su tutta la biografia cinematografica del regista Pupi Avati, scritto da Giuseppe Palma e Francesco Erriquez. Palma è avvocato, mentre Erriquez - pure lui abilitato all'esercizio della professione forense - è dirigente pubblico. Per questo motivo, Pupi Avati definisce simpaticamente entrambi gli autori "i due avvocati".

Il volume, dal titolo "PUPI AVATI. Tutto il suo cinema dagli esordi a L'orto americano", ripercorre - con analisi dettagliate e profonde - l'intera cinematografia di Avati dal 1968 ad oggi, "L'orto americano" compreso. La prefazione al libro è dello stesso Pupi Avati.

Si legge nella quarta di copertina: "Sabato 15 giugno 2024. Due e mezza del pomeriggio. Abbiamo un appuntamento con Pupi Avati a Roma. Il più grande regista italiano ci ha invitati a casa sua e abbiamo il cuore in gola che ci batte come un tamburo. Siamo, noi due da soli, davanti al Maestro. Durante le due ore di questo incontro Pupi ci rilascia un’intervista ricca di aneddoti e curiosità su tutta la sua cinematografia. Il libro, scritto a quattro mani, presenta pertanto la nostra analisi – ampia, profonda e dettagliata - di tutti i film di Pupi Avati dagli esordi cinematografici fino a “L’orto americano”, compresi i film per la Tv, arricchita e resa unica - capitolo per capitolo - da tutto quello che Pupi ci ha raccontato a Roma il 15 giugno e poi a Venezia, il 7 settembre 2024, dopo che il suo ultimo film ha chiuso ufficialmente la 81a Mostra internazionale d’arte cinematografica (Francesco Erriquez e Giuseppe Palma). Prefazione di Pupi Avati".

Conclude Pupi Avati la sua Prefazione al libro: "Sia il mio cinema che la loro scrittura parlano la stessa lingua, ricorrono allo stesso lessico".

