Il Comune di Zagarise: Per non Dimenticare 'vittime Covid-19' bandiera a mezz'asta (Video)

ZAGARISE (CZ), 31 MAR - Minuto di silenzio e bandiera a mezz'asta per ricordare le vittime italiane del COVID – 19

Alle ore 12:00 davanti al Palazzo Municipale il Sindaco, il presidente del Consiglio comunale, una delegazione del gruppo comunale di Protezione civile e la polizia locale terranno un minuto di silenzio, come proposto dall'ANCI in ricordo delle vittime del COVID 19. Sulla pagina Facebook del gruppo consiliare di maggioranza la diretta