Da giorni le fiamme mettono sotto stress il comune Tiriolo. Interventi continui dei Diavoli Rossi

TIRIOLO (CZ) 14 APR - Numerosi gli incendi che in questi giorni hanno interessato il territorio del comune di Tiriolo. Al momento in loc. Frasso un incendio di macchia mediterranea e querce in prossimità di abitazioni vede impegnate nove unità dei volontari dell'associazione Diavoli Rossi. Sul posto è stato altresì inviato elicottero della Regione Calabria ed un DOS (direttore operazioni di spegnimento) dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro per il coordinamento delle operazioni. Non si registrano danni a persone o alle abitazioni.

In aggiornamento