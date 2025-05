Cessione o Vendita del Cosenza calcio: cosa sta succedendo davvero?

Tempo di lettura: ~3 min

Il Cosenza è in vendita o in cessione? La tifoseria chiede chiarezza: ecco cosa sta succedendo

COSENZA – Vendita o cessione? Una semplice sfumatura linguistica o una differenza sostanziale? A pochi giorni dalla fine del campionato, con la retrocessione ancora amara da digerire, la tifoseria del Cosenza Calcio pretende chiarezza. E a ragione: il futuro del club è appeso a una parola. E a una firma.

Nel comunicati rilasciati il 14 e 25 maggio, il Presidente Eugenio Guarascio ha dichiarato con fermezza:

"La nostra intenzione è sempre quella di cedere la Società, per come abbiamo già detto più volte, anche in presenza del Sindaco della città. Ci sono situazioni concrete in essere ed una, in particolare, potrebbe arrivare alla definizione a brevissimo."

Cessione o Vendita: ecco la differenza (e perché conta)

Nel linguaggio comune, "Vendita" e "Cessione" spesso si usano come sinonimi. Ma nel calcio, soprattutto in piazze calde come Cosenza, le parole pesano.

Vendita significa parlare apertamente di un prezzo, di un compratore, di una trattativa economica.

Cessione è un termine più generico, che può includere anche il trasferimento gratuito, la dilazione nel tempo, o passaggi graduali di quote.

Nel comunicato del 25 maggio si parla solo di "Cessione", e questo alimenta i dubbi. La tifoseria si chiede: la società è effettivamente sul mercato? Esiste un prezzo? C’è una trattativa vera?

Nessun nome ufficiale, tranne Citrigno

Un altro punto critico riguarda l’identità dei soggetti interessati. Dalla società non sono mai stati fatti nomi, eccezion fatta per Luca Citrigno, uscito pubblicamente allo scoperto settimane fa come potenziale acquirente.

Eugenio Guarascio ha però mantenuto il massimo riserbo su qualsiasi altra trattativa, suscitando frustrazione tra i tifosi, che vorrebbero maggiore trasparenza. Se esiste una trattativa avanzata, perché non si sa chi c’è dall’altra parte del tavolo?

Il sospetto è che la "Cessione" sia ancora in una fase di valutazione, più che in una reale fase di passaggio di proprietà.

Il ritiro in Sila e il tempo che stringe

Nel frattempo, il Cosenza Calcio sta pianificando il ritiro estivo a Lorica, sull’altopiano della Sila. Ma preparare una stagione senza sapere chi sarà il proprietario della società non è un dettaglio. Serve una guida tecnica, una direzione sportiva e un progetto chiaro.

La sensazione è che il tempo stia scorrendo veloce, e che una decisione dovrà arrivare presto, anche per evitare di compromettere l’imminente stagione di Serie C.

La domanda è una sola: il Cosenza è ufficialmente in vendita?

Ad oggi, nessun comunicato ufficiale ha parlato esplicitamente di "vendita" con termini economici chiari. Solo intenzione alla Cessione, un concetto che lascia troppo spazio all’interpretazione.

Serve trasparenza

In un momento così delicato per la storia del club, la città e la tifoseria meritano una sola cosa: trasparenza.

Chiedere chiarezza non è mettere pressione. È legittima preoccupazione per il futuro di una squadra che rappresenta un’intera provincia. Ed è responsabilità di chi guida il club offrire una comunicazione limpida, che aiuti a ricompattare l’ambiente.

In sintesi

Il Cosenza Calcio non ha mai dichiarato ufficialmente di essere in vendita

Si parla di cessione, ma non sono noti termini economici né acquirenti certi

L’unico nome emerso è quello di Luca Citrigno

La tifoseria continua a chiedere chiarezza

Il futuro del Cosenza passa da una sola parola: chiarezza

