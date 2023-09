Il Gran Galà dei “Fitav Awards 2023”

Fitav Awards 2023: premiate le eccellenze del Tiro a Volo. Si è respirata aria nuova ai “FITAV AWARDS 2023”, evento che ha debuttato lo scorso giugno nella splendida cornice della residenza storia “La Molinella” di Massa Martana in Umbria, cuore verde d’Italia. e nato per celebrare l’eccellenza del Tiro a Volo italiano.

La Federazione Italiana Tiro a Volo ha aperto le porte del suo mondo ad imprenditori di successo internazionale, rappresentanti delle istituzioni locali, vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, compresi Presidenti di altre Federazioni Sportive Nazionali, e rappresentanti delle Forze Armate tra cui la Marina Militare e l’Aeronautica Militare, l’Esercito Italiano, la Guardia di Finanza, FF azzurre, oltre a staff media e stampa.

Main sponsor della serata Beretta, da sempre supporter del mondo del Tiro, rappresentato da Daniele Bertoni e Laurent Ottoz; Vitakraft, leader in Italia per il petfood con il Pres. Claudio Sciurpa e famiglia; De.la.ro, azienda leader al mondo nella produzione di occhiali tecnici da tiro; Renovatio, agenzia di comunicazione rappresentata da Marco Penzo, avvicinatasi al mondo del Tiro per supportarlo nello sviluppo di idee e progetti necessari per essere sempre all’avanguardia; Lacertosus, già sponsor Fitav e azienda leader nella produzione di attrezzature per palestre; Masterjob green, azienda lombarda specializzata nella cura e manutenzione del verde pubblico e privato; Armond, new sponsor Fitav, che da questo 2023 porta a casa una collezione di sneakers personalizzata per la squadra di punta della Federazione.

Sul palco i due protagonisti assoluti sono stati l’olimpionica Diana Bacosi, oro ai Giochi Olimpici di Rio 2016 e argento a quelli di Tokyo 2020, due volte Campionessa del Mondo della specialità Skeet nel 2019 a Lonato del Garda (BS) ed a Osijek (CRO) nel 2022, e Giovanni Pellielo, quattro volte sul podio olimpico con il bronzo centrato a Sydeny 2000 e gli argenti di Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016, e quattro volte Campione del Mondo a Nicosia (CYP) nel 1995, a Lima (PER) nel 1997 e nel 2013, e Barcellona (ESP) 1998.

A consegnargli i primi Fitav Awards della storia è stato il Presidente Federale Luciano Rossi, dallo scorso dicembre anche Presidente Mondiale con la vittoria alle elezioni della ISSF, Federazione Internazionale degli Sport di Tiro, accompagnato sul palco daidue imprenditori Consuelo Mazzarolo e Fabio Cremasco che hanno consegnato ai premiati i primi esemplari delle calzature da loro realizzate per la Federazione, simbolo di questa nuova partnership.

“Siamo orgogliosi della nostra storia e dei nostri successi – ha dichiarato Rossi durante la premiazione – Diana e Johnny sono i primi a ricevere gli Awards, ma nella quasi centenaria storia della nostra Federazione ci sono tanti altri atlete ed atleti che hanno contribuito a renderci leader mondiale in questo sport e saranno i protagonisti delle future edizioni”.

L’evento, organizzato con la fondamentale collaborazione della Tiche-Rea, azienda di comunicazione e marketing specializzata nel mondo sportivo e al dott. Alberto Fontana, ideatore e artefice di questa bellissima serata il quale, da sempre, reputa di fondamentale importanza creare sinergia tra gli stakeholders, gli imprenditori e le federazioni sportive, con il fine di creare un processo di knowledge tra le parti, capace di generare economia circolare sia per il mondo sportivo, sia per quello privato, aspetto di assoluta novità per questa Federazione che sta dando grande prova di cambiamento e lungimiranza. L’evento è stato immortalato dall’agenzia Clikkami che ha anche ha realizzato il servizio fotografico di queste pagine.

