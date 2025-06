“Il nuovo Ceravolo”: Morganti e Fiorita tracciano il futuro del Catanzaro

Tempo di lettura: ~3 min

Il nuovo Ceravolo tra sogno e realtà: Morganti e Fiorita tracciano la rotta per il futuro del Catanzaro

CATANZARO – Un nuovo capitolo si apre per lo Stadio Nicola Ceravolo, cuore pulsante del tifo giallorosso. A delinearne i contorni sono il Direttore Generale dell’US Catanzaro, Paolo Morganti, e il sindaco della città, Nicola Fiorita, intervenuti nel corso della trasmissione “Il Salotto di USCatanzaro.net”, in una puntata interamente dedicata al futuro dell’impianto sportivo e dell’intero progetto infrastrutturale della società.

Il DG Morganti è stato chiaro: “Le infrastrutture sono il biglietto da visita di ogni club”. In un calcio sempre più competitivo e manageriale, il dirigente ha sottolineato l’urgenza di investire sul lungo termine, puntando su un centro sportivo moderno, completo di foresterie e campi allenamento. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, è arrivare pronti al 2029, anno del centenario del Catanzaro, con una struttura all’altezza della sua storia. Un progetto ambizioso che affonda le radici anche nelle esperienze pregresse di Morganti, come quella di Novarello: “Quando hai una casa vera, i giovani si sentono parte di un progetto. È lì che nasce l’identità sportiva”.

Ma è stato il sindaco Fiorita a scendere nei dettagli tecnici ed economici del maxi-intervento. Il Comune, proprietario dell’impianto, ha messo in campo una strategia ben definita: rimodernare il Ceravolo, con un investimento iniziale di 10 milioni di euro— 6 milioni provenienti da fondi regionali, cui si sono aggiunti altri 3 grazie alla mediazione politica, più 1 milione già previsto per l’efficientamento energetico della tribuna. Una cifra importante, ma che, come spiega Fiorita, “non è sufficiente per completare tutto il masterplan, che prevede un’opera da 35-40 milioni”.

Il cuore dell’intervento sarà la realizzazione di una nuova Curva “Capraro”, avvicinata quanto più possibile al campo, capace di aumentare la capienza di circa 900 posti. “Una promessa fatta agli ultras, e io le promesse le mantengo”, ha detto il sindaco. I lavori potrebbero partire già entro fine settembre, compatibilmente con l’aggiudicazione della gara e l’approvazione del progetto definitivo affidato allo studio Sportium, leader nazionale nella progettazione di stadi.

Durante la fase dei lavori, il Catanzaro dovrà fare i conti con inevitabili disagi. L’ipotesi più concreta è quella di spostare la tifoseria in Curva Est, soluzione che comporterà modifiche agli accessi e una nuova gestione della sicurezza, su cui è già aperto un dialogo tra Comune, Questura e società.

Nel mezzo della trasmissione, non è mancata una riflessione più ampia da parte di Morganti sul ruolo sociale del calcio: “Non è solo business. È identità, coesione, educazione. Dobbiamo ripartire da una missione chiara: valorizzare i giovani e ricostruire la sostenibilità dei club, specialmente in Serie B e C”. E l’auspicio è che anche dal governo e dal CONI arrivi finalmente un piano concreto per le infrastrutture sportive, tema troppo spesso promesso e mai davvero realizzato.

La fonte principale di questi importanti aggiornamenti è stata proprio USCatanzaro.net, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per i tifosi e la stampa locale.

Nel finale, Fiorita si è lasciato andare a una nota di orgoglio e affetto: “Sono contento che il Ceravolo resti lì dov'è. È parte della nostra storia, della nostra città. Lo viviamo, lo respiriamo. E sarà bellissimo quando potremo chiamarlo davvero uno stadio moderno, all’altezza della passione che Catanzaro merita”.

E in fondo, tra disegni, seggiolini e magari persino un pino stilizzato sulla curva, quel sogno di un nuovo Ceravolo non sembra più così lontano.

Di seguito il video integrale “Il Salotto di USCatanzaro.net”