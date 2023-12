Il nuovo Sindaco Davide Zicchinella Annuncia la nuova giunta di Simeri Crichi

Il neo sindaco stabilisce le cariche chiave e anticipa la futura distribuzione delle deleghe in Consiglio Comunale

Davide Zicchinella, il nuovo primo cittadino di Simeri Crichi, ha ufficializzato la formazione della sua giunta di governo: il vice sarà l’avvocato Giusy Pugliese. La giunta sarà inoltre composta da Roberto Patamia e l'ingegnere Nicola Polito. L’ultimo posto verrà occupato dall’avvocato Mariaelena Prestinaci, seguendo un’intesa nella coalizione di maggioranza; si alternerà in tale funzione con la dott.ssa Rita Marotta, che prenderà il suo posto dopo i primi due anni e mezzo di mandato. Fino ad allora, la dott.ssa Marotta gestirà il bilancio e avrà una delega speciale per la zona di Apostolello.

La restante parte delle deleghe, destinate agli assessori e ai consiglieri in sostegno all'operato del sindaco, verrà annunciata durante la prima riunione del Consiglio comunale. Questo è quanto si apprende da un annuncio ufficiale diffuso sui social network dal sindaco. La maggioranza esprime il desiderio unanime di onorare la fiducia che la comunità ha dimostrato, come dichiarato in una nota stampa da Zicchinella stesso.