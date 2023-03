Il Palacalafiore di Reggio Calabria diventera’ il più grande circo d’Europa Con “Alis” gran galà del circo mondiale il 21 e 22 aprile Uno spettacolo di all Stars unico al mondo per la prima volta in Calabria!

“Uno show ricco di emozioni e meraviglie, con i migliori artisti internazionali del circo contemporaneo e le stelle del Cirque du Soleil, un grande spettacolo per tutti!”

Procedono i preparativi per la prima assoluta in Calabria di “Alis Gran Galà”, lo straordinario spettacolo internazionale di Circo Contemporaneo di Le Cirque Top Performers, la più grande compagnia d’Europa, che sarà presentato al Palacalafiore di Reggio venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 21:00; venerdì 21 aprile sarà anche effettuato uno spettacolo mattutino riservato esclusivamente alle scuole alle ore 10:30.

A confermarlo è Ruggero Pegna, da 37 anni il promoter dei grandi eventi in Calabria, insieme a Gianpiero ed Alessandro Garelli, i produttori dell’incredibile show che vanta un cast stellare con i migliori artisti internazionali del genere, provenienti dai più grandi circhi del mondo e dal Cirque du Soleil.

Una dietro l’altra si esibiranno con numeri ai limiti delle possibilità umane le star più acclamate del genere, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le loro eccezionali performance, come il Premio del Festival del Circo di Monte Carlo, una sorta di Oscar dell’Arte circense: equilibristi, acrobati, clown, trapezisti, cantanti e musicisti. In circa due ore di show senza interruzioni e senza animali, Alis porta il pubblico in un viaggio spettacolare che attinge anche dalla letteratura fantastica dell’‘800 e ad Alice nel paese delle Meraviglie, il capolavoro di Lewis Carroll. Le Cirque Top Perfomers vanta una collaborazione con oltre 100 artisti “Top Performers” di tutto il mondo ed è la più grande compagnia europea del genere. La vendita dei biglietti dei serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti Ticketone (Reggio: B’Art, corso Garibaldi). Previsti sconti per ragazzi e per gruppi di almeno 20 persone. Per i gruppi e il matinèe scolastico è necessario rivolgersi alla segreteria organizzativa: tel. 0968441888 (mail: info@ruggeropegna.it)

Tra gli Artisti dell’incredibile cast: il canadese Yves Decoste e l’ucraina Valentina Sidenko (Hand To Hand). stelle mondiali delle grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra cui La Magie Continue, Mystere, Quidam e Zed, Zaia e Joya; la star Jonathan Morin (Crossed Whee) con oltre 1.000 presenze negli show del Cirque du Soleil, inventore di un nuovo attrezzo, "The Crossed Wheel", che contraddistingue le sue performances e che ha conquistato il pubblico in tutto il mondo; Andreis Jacobs Rigolo (Sanddorn Balance), artista originalissimo e creatore di numeri iconici e tra i più straordinari in assoluto; Pippo Crotti (Comedy), celebre comico e attore irresistibile in scena, al cinema e in televisione, con oltre 1500 repliche in Totem del Cirque du Soleil; il collettivo ucraino Adrenaline Troupe (Trampowall), artisti formidabili, maggiori interpreti di una disciplina acrobatica che non ammette errori: la perfetta combinazione tra sport e arte circense ai limiti delle capacità umane. Un numero di pura energia, intensità e spettacolarità, con un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche e atletiche da togliere il fiato, che scatena l’entusiasmo del pubblico; Rose Winebrenner (Singer and Composer), cantante, polistrumentista, compositrice, artista visiva di Chicago, con oltre trent’anni di carriera, protagonista in Zaia del Cirque du Soleil con oltre 1.400 repliche e solista scelta per la Cerimonia del Bollywood Award; la stella dei tessuti aerei Asia Tromler (Aerial Silks and Alis) direttrice dell’ Ikigai Circus Art, dove insegna le sue specialità; Marie-Eve Bisson (Aerial Hoop), artista canadese applaudita in oltre 4.000 partecipazioni con il Cirque du Soleil e negli eventi speciali Dralion, Quidam (anche nel film) e più recentemente Kooza, tour mondiale; Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia, definito sin da ragazzo “enfant prodige” del circo contemporaneo. Si è esibito in 60 Paesi con oltre 4.000 repliche ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil. Ha diretto spettacoli internazionali ed è suo il ruolo principale nel celebre spettacolo Slava’s Snowshow, che il grande Slava Polunin gli ha affidato, eleggendolo suo erede. Colucci non ha dubbi: “Alis è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi e a sognare”.

“Alis Gran Galà - afferma Pegna – è uno spettacolo imperdibile, pieno di emozioni e meraviglie, con un allestimento faraonico, credo anche irripetibile in Calabria!”.