Il Pescara torna in Serie B: il capolavoro di Mister Silvio Baldini (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

PESCARA — Il Pescara è tornato in Serie B. Dopo una stagione intensa e ricca di ostacoli, i biancazzurri conquistano la promozione battendo la Ternana ai rigori: 0-1 il risultato dei tempi regolamentari, ma 3-1 il trionfo dagli undici metri. Un risultato storico che porta la firma indelebile di Mister Silvio Baldini.

"A volte si vince superando squadre più forti," ha dichiarato Baldini subito dopo il match. "Però per guadagnarti il destino devi passare attraverso sofferenza, sconfitta e critiche. Non devi mai perdere la fiducia in quello che ti dice il cuore."

Parole che raccontano di una stagione vissuta al limite, tra momenti di difficoltà e un cammino lastricato di critiche. Il mister ha sottolineato come la solidità del gruppo e il sostegno della società siano stati decisivi: "Il presidente è stato il più bravo a non farsi condizionare," ha ammesso Baldini, riconoscendo il merito a chi ha creduto in lui anche nei momenti più bui.

La promessa mantenuta

Il 15 luglio, appena arrivato, Mister Silvio Baldini aveva promesso: "Porterò il Pescara in Serie B." Parole che all’epoca suonavano quasi utopiche, pronunciate in un clima di contestazione. Eppure, Baldini ha mantenuto la promessa, proprio come fece anni prima a Palermo.

"Se riesco a trovare dirigenti in sintonia con il mio pensiero, i giocatori giocano con il cuore e arrivano le vittorie," ha raccontato. Nonostante le difficoltà, il Pescara ha inanellato 15 vittorie in trasferta, segno di un carattere forgiato nella sofferenza e nel lavoro quotidiano.

Il pensiero a chi gli è stato vicino

A chi dedica questo successo? Mister Silvio Baldini non ha dubbi: "Alla mamma dei miei figli. È la persona più importante della mia vita. Ha cresciuto la nostra famiglia, portandola sulle sue spalle anche quando io ero un peso, non solo fisicamente."

La svolta della stagione

Se il punto di svolta c’è stato, Baldini lo individua con precisione: "Quando il presidente mi disse di non ascoltare nessuno e di andare avanti per la mia strada. È lì che abbiamo cambiato marcia." Determinante anche il lavoro del direttore sportivo Foggia, che ha saputo comprendere i bisogni della squadra nei momenti decisivi.

Una filosofia oltre il risultato

La promozione in Serie B per Mister Silvio Baldini non è solo un trofeo: "A me della Serie B non me ne frega niente, ha detto con il suo consueto stile schietto. Per lui conta di più la coerenza, l’onestà intellettuale e il rispetto delle persone al di là dei risultati. “Non puoi essere bravo se vinci e asino se perdi."

Un aneddoto racconta molto della sua filosofia: la scelta dei rigoristi è stata affidata alla sorte, una semplice conta tra i giocatori per alleviare la tensione. "Così si toglie la paura e si dà coraggio," ha spiegato Baldini.

Uno sguardo al futuro

E adesso? "Domani vado a prendere il mio cucciolo di pastore maremmano-abruzzese e torno a casa," ha detto sorridendo. Dopo tanta tensione, per Mister Silvio Baldini è il momento di godersi la semplicità e il calore familiare.





Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti