Il Pilota Catanzarese Alfredo Mancaruso: Prepara il bolide e "accetta" la sfida per il 2020

CATANZARO 27 DIC - Il Pilota Catanzarese Alfredo Mancaruso: lavori in corso in chiave 2020 Prosegue lo sviluppo della Peugeot 205 di Alfredo Mancaruso, da qualche anno il pilota Catanzarese ha deciso di "accettare" la sfida della motorizzazione motociclistica. In vista del 2020 ha deciso di smantellare nuovamente la macchina per poter rendere ancora più competitiva la sua 205, obiettivo principale poter essere presente già nella prima gara di CIVM alla Sarnano-Sassotetto.



L'auto di Mancaruso si presenta con un motore Suzuki 1000 K6, l'elettronica è curata dal maestro Vasta, inoltre la 205 possiede un cambio al volante di derivazione Fastronik. La Peugeot di Mancaruso puó inoltre vantare un assetto posteriore pendolare curato dalla TecnoSuspension. I mesi precedenti e i mesi che verranno saranno delle occasioni per lavorare al meglio anche sul piano del peso, con una scocca lavorata in carbonio.



Mancaruso nel 2020 si affiderà alla fornitura Avon per quanto riguarda gli pneumatici. "Dopo aver principalmente iniziato il progetto con il motore motociclistico, abbiamo deciso nei mesi scorsi di smontare nuovamente tutto e ripartire da zero.



Stiamo procedendo con il lavoro sull'auto e mi auguro di essere pronto già per la prima tappa di campionato italiano. È un auto che curo io personalmente e quindi cercherò di trasformare il lavoro che sto svolgendo ora in risultati positivi." Queste le dichiarazioni del meccanico Catanzarese per la pagina Facebook "Cronoscalate Che Passione".