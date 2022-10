Il regalo perfetto per un Natale diverso? Un viaggio nel mondo senza muoversi da casa, accogliendo uno studente di un altro paese con intercultura

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.

A fine novembre, poco più di 60 studenti arriveranno in Italia dopo aver lasciato le loro case in Argentina, Australia, Brasile, Cile, Costa Rica, India, Mongolia, Sudafrica. Per due mesi frequenteranno una scuola del nostro Paese e vivranno in una famiglia italiana.

In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia sono all’opera per selezionare le famiglie che li accoglieranno, dando vita a una vera esperienza di scambio interculturale.

Mettersi in gioco, infatti, non è solo una questione da ragazzi. Con Intercultura anche le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse.

Il programma di ospitalità bimestrale si svolge tra fine novembre 2022 e fine gennaio 2023 e rappresenta una vera e propria occasione di “regalarsi” un Natale diverso, un viaggio senza muoversi da casa.

L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale che la pandemia prima e la crisi internazionale ora stanno imponendo, a più livelli, nelle nostre vite.

“L’ospitalità per due mesi è un’avventura breve ma intensa, guidata e sostenuta da noi volontari di Intercultura; è la scelta ideale per quelle famiglie che non possono assumere l’impegno a ospitare per un periodo più lungo” - spiega Sandy Pandullo, responsabile dei programmi di ospitalità di Centro locale. “Il periodo invernale, inoltre, permette di coinvolgere tutta la famiglia in modi inediti durante i momenti di festa, riscoprendo le tradizioni italiane attraverso gli occhi nuovi degli studenti ospitati e appassionandosi ai racconti delle festività nei loro Paesi d’origine, lontani e spesso poco conosciuti”.

Le candidature per chi fosse interessato ad accogliere uno studente straniero possono essere inviate attraverso questa pagina del sito: www.intercultura.it/famiglie

E’ anche possibile contattare direttamente la responsabile dei programmi di ospitalità del Centro locale di Catanzaro: Sandy Pandullo (tel. 329 615 4479; email sandypandullo@hotmail.it).