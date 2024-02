Antonella e Maurizio Biscardi presentano: Il Ritorno de 'Il Processo di Biscardi' con uno Speciale Ospite: Lino Banfi

Il Processo Di Biscardi: una serata memorabile con Lino Banfi

Nella 38° edizione dell'iconica trasmissione "Il Processo di Biscardi", abbiamo avuto l'onore di accogliere uno dei giganti della commedia comica italiana, Lino Banfi. Questo evento imperdibile andrà in diretta lunedì 29 gennaio sul Circuito Netweek alle ore 20.30.

Lino Banfi, noto come il "padre della commedia comica italiana", sarà il protagonista indiscusso della serata e condividerà la sua straordinaria esperienza nel mondo dello spettacolo e del calcio. Ricordiamo che Banfi è stato non solo un brillante allenatore, ma anche un interprete di una sigla che ha fatto storia.

Tra gli ospiti di questa puntata speciale, abbiamo il piacere di accogliere il mitico Oronzo Cana, che condividerà la sua attuale visione del calcio. In studio, insieme a Banfi, saranno uniti personaggi illustri come Marco Amelia, Carlo Taormina, Gioia Masia, Fabrizio Rocca, Emilio Targia e Augusto Sciscione.

Inoltre, abbiamo la possibilità di connetterci con alcune personalità di spicco nel mondo dello sport e dell'intrattenimento, tra cui Paolo Bargiggia, Marcello Chirico, il Prof. The Proof e "Pampa" Sosa.

La trasmissione del lunedì 29 gennaio 2024 sarà un'occasione unica per immergersi nelle storie e nelle opinioni di alcune delle personalità più influenti del calcio e dello spettacolo italiano. "Il Processo di Biscardi" continua a essere un punto di riferimento per gli amanti dello sport e dell'intrattenimento, e questa edizione con Lino Banfi non ha deluso le aspettative.