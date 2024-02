Il Sindaco Daniele Vacca presenta l'app "Soverato" per una città più connessa. Video

Un'applicazione innovativa per cittadini e turisti, offrendo servizi e interazione con l'amministrazione locale

SOVERATO - Un’ app pensata per i soveratesi quanto per i turisti, é scaricabile gratuitamente su App Store e Google Place e promette di aprire un canale interattivo tra utenti e amministrazione comunale.

Il sindaco Daniele Vacca presenta l’app “Soverato” nata con l’idea di avvicinare la città alle nuove tecnologie, da usare sia in ambito turistico che per migliorare i servizi per i cittadini.

Interessante è poi la sezione “ho un’idea” in cui i cittadini potranno inviare le proprie proposte all’amministrazione comunale. Una seconda sezione di “utilità e servizi” fornirà tutte le informazioni aggiornate su numeri utili, scuole, raccolta differenziata. Per i cittadini che attivano la geolocalizzazione, l’app invierà informazioni sul calendario della differenziata indicando ogni giorno quale categoria di rifiuti sarà necessario conferire.

Un servizio essenziale questo, per risolvere il problema legato alla comunicazione delle modalità di conferimento a chi soggiorna per periodi brevi in città. Attraverso l’app sarà poi possibile adottare un amico a 4 zampe inviando (compilando un apposito modulo) una richiesta di adozione. Ancora: con l’app sarà possibile avere una guida turistica a portata di mano e, nel progetto che si svilupperà a breve, recandosi nei maggiori punti di interesse sarà possibile attraverso un Qr code visualizzare sul proprio smartphone tutte le informazioni relative a ciò che si sta osservando. Attraverso l’app poi sarà possibile accedere a una mappa della città in cui sono riportate tutte le attività commerciali divise per le varie categorie.

Insomma un servizio completo per avere tutte le informazioni necessarie a portata di mano. L’app é stata realizzata in collaborazione con “GrowApp” una società che opera a livello nazionale che gestirà con il Comune l’aggiornamento delle varie sezioni. Una finestra digitale sulla vita cittadina che rientra nell’iniziativa https://soverato.comune.digital, e che é il frutto di un impegno costante della nostra amministrazione verso l’innovazione e la facilitazione della vita quotidiana. L’idea é di dare la possibilità ai cittadini di restare aggiornati attraverso le notifiche in tempo reale su allerte meteo, viabilità e a informazioni vitali sulla città, ma anche di accedere a un centro culturale con una sezione dedicata ai giovani in cui si darà anche la possibilità di creare un curriculum vitae personalizzato e scoprire possibilità formative e lavorative. Non resta allora che scaricarla e renderla propria interagendo con il Comune in un modo nuovo, immediato e smart>>.