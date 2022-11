Catanzaro. Il sindaco Nicola Fiorita per domani chiude alcune scuole per sospensione idrica, ecco i plessi scolastici

Il sindaco Nicola Fiorita per domani chiude alcune scuole per sospensione idrica. ecco i plessi scolastici

CATANZARO, 07 NOV. - Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura per martedì 8 novembre delle scuole dei seguenti plessi scolastici facenti parte dell’Istituto comprensivo Mattia Preti: plesso edificio “Croci” in via Posta Vecchia, plesso edificio “XXVIII ottobre” in via Monsignor Apa, plesso scolastico in via San Michele, plesso di via Molise.

La chiusura dei plessi scolastici è legata alla sospensione idrica che interesserà domani il quartiere Santa Maria per i lavori della Metropolitana di superficie.

