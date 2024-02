Il Vescovo Maniago su Padre Pio Tv: “Gesù Bambino si fa vicino a noi”.

Una puntata speciale dedicata al Natale quella di Fatti per il Cielo, in onda su Padre Pio Tv, domenica 24 Dicembre alle 8:40 e alle 15:25 e in replica il giorno di Santo Stefano. Ospite di Don Francesco Cristofaro, ideatore e conduttore del programma, il Vescovo della Diocesi di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago che ha accolto la troupe televisiva nella cappella dell’episcopio.

«Vogliamo entrare con discrezione e tanto affetto – ha detto il vescovo – nelle case dei telespettatori, di coloro che ci seguiranno per fare i nostri Auguri». Augurare buon Natale, ha continuato Mons. Maniago, è un invito a guardare in alto, a crescere nella consapevolezza del mistero della nascita di Gesù che ha cambiato le sorti dell’umanità e, quindi, le sorti della nostra storia.

Tante le domande rivolte dal conduttore e tanti i temi affrontati, l’importanza del tornare piccoli, la guerra e l’invocazione della pace impegnandosi ad essere costruttori di pace, la violenza sulle donne, i giovani e tanto altro.

Riprendendo i tanti inviti di Papa Francesco alla pace, il Vescovo ha detto: «Gesù non è solo un bambino che va lasciato lì nel presepe o riposto con il presepe, ma va accolto nella nostra vita. Lui è la nostra pace; è il primogenito di una umanità nuova».

Nel corso del programma, firmato dalla regia di Carlo Persampieri, alcuni spazi dedicati ai canti di Natale curati dal tenore Ercole Gesualdo e dal soprano Eleonora Giordano.