Impegno comune per la rinascita: Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen dichiarano risorse e velocità a Forlì - Video

Conferenza stampa congiunta su recupero e ricostruzione dopo l'alluvione: pnrr revisionato e collaborazione Italia-UE in Primo Piano

FORLI 17 GEN - Nel corso di una conferenza stampa congiunta a Forlì, il Premier italiano Meloni e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno dichiarato il loro impegno congiunto per il recupero e la ricostruzione delle zone colpite dall'alluvione otto mesi fa.

Il Premier Meloni ha iniziato ringraziando le autorità locali, il presidente Bonaccini, il sindaco Zattini e il commissario Figliuolo, oltre ai membri del governo e alla presidente della Commissione Europea per la loro presenza. Ha espresso gratitudine anche per il sostegno dell'Unione Europea durante la recente visita della presidente von der Leyen.

La presidente della Commissione Europea ha ribadito il suo impegno a non lasciare sole le zone colpite, sottolineando la solidarietà dell'Europa e delle autorità europee. Ha elogiato i risultati ottenuti insieme negli ultimi mesi.

Uno dei punti focali delle dichiarazioni è stata la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha liberato risorse significative, inclusi 1,2 miliardi di euro aggiuntivi per l'Emilia Romagna. Queste risorse saranno utilizzate per la messa in sicurezza delle zone colpite e per azioni di risanamento ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il cronoprogramma per gli interventi è stato enfatizzato, con la necessità di lavorare velocemente per garantire la tempestiva implementazione delle misure. Si prevede di individuare tutti gli interventi entro il terzo trimestre del 2024, aggiudicare gli appalti entro il secondo trimestre del 2025 e completare il 90% delle opere entro la fine del 2026.

Il Premier Meloni ha anche fornito un aggiornamento sulle risorse già allocate dal governo per la tenuta del sistema produttivo, la ricostruzione pubblica e il sostegno alle imprese e alle famiglie colpite. Ha evidenziato l'importanza del contributo dell'Unione Europea, incluso il Fondo Europeo di Solidarietà.

Durante l'incontro bilaterale, sono state trattate anche altre questioni europee di rilievo, dimostrando la collaborazione tra Italia e Unione Europea su temi quali la revisione del bilancio pluriennale e la gestione delle sfide migratorie.

In conclusione, le dichiarazioni congiunte riflettono un impegno concreto per il recupero e la ricostruzione, evidenziando la cooperazione tra il governo italiano e l'Unione Europea per affrontare le sfide attuali.