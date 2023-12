In ospedale il cantautore italiano Eterno

A scuola ha presentato tosse e dolore al petto , lamentava male al Torace e ha iniziato a tossire sangue perdendo le forze , un suo docente di informatica ha chiamato i soccorsi e hanno portato via Ferenc d’urgenza , il cantante è stato ricoverato al Santa Maria in pneumologia a Reggio Emilia per alcuni giorni per monitorare il suo stato , sembra star meglio ma vogliono approfondire ulteriormente le ragioni.

Attualmente Eterno è ricoverato in pneumologia , hanno fatto al cantante una gastroscopia, e broncoscopia per capire la causa scatenante della Emottisi.

Il giovane artista sembrava star bene , all’improvviso a scuola ha avvertito forte dolore al petto tossendo sangue , sedendosi sul banco accasciandosi perdendo le forze , arrivata una ambulanza chiamata dalla scuola avvertita dal professore di informatica ,il ragazzo è stato portato immediatamente al pronto soccorso che con scelta ragionata per risolvere lo stato complicato di Eterno ha contattato il reparto di Pneumologia decidendo di ricoverarlo .