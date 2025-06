In tremila a Gimigliano per Eugenio Finardi, primo Live di “Fatti di Musica 2025 - Estate”.

Tempo di lettura: ~5 min

In oltre tremila hanno gremito Piazza Aldo Moro di Gimigliano, antico centro storico di origine bizantina in provincia di Catanzaro, per l’atteso ritorno in Calabria di Eugenio Finardi con la sua band. L’evento, voluto dal sindaco Laura Moschella in occasione dei festeggiamenti per la Madonna SS. di Porto, ha aperto la serie di eventi estivi di Fatti di Musica 2025, 39° edizione del Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna che, come ogni anno, ha per location l’intera regione, passando da alcuni dei centri turistici più noti e interagendo con eventi tradizionali e festival delle varie località.

Prima dell’inizio del concerto ad Eugenio Finardi, che festeggia 50 anni di storia e successi con il nuovo album “Tutto” e il tour “Tutto ‘75/’25”, è stato consegnato il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, il prestigioso oscar del festival.

Il concerto è iniziato poco dopo le 21:30 con La forza dell’amore, uno dei tanti classici della ricchissima discografia del cantautore milanese, che conta ben 20 album di inediti, 4 dal vivo e 8 raccolte. Innumerevoli i singoli di successo che, uno dietro l’altro, hanno incantato il pubblico arrivato a Gimigliano per riabbracciare un pezzo di storia della canzone d’autore e riassaporare la sua voce unica: da Le ragazze di Osaka e Dolce Italia, alle memorabili Patrizia, La Radio, Musica ribelle. Brani che hanno segnato un’epoca, in cui la musica era anche impegno civile e sociale, attraversando generazioni e mutamenti del Paese, ma rimanendo ancora attuali. Nella ricca scaletta non sono mancati i nuovissimi brani: Tanto tempo fa, La battaglia, I venti della luna, La facoltà dello stupore, tratti dall’album Tutto, pubblicato in formato digitale in CD e perfino in vinile lo scorso maggio, con ben undici brani originali che affrontano temi sociali, esistenziali e scientifici, a cinquant’anni esatti dal suo primo album Non gettate alcun oggetto dai finestrini. La chiusura è stata affidata a due brani mitici: Extraterrestre e Amore Diverso. Poi foto e autografi fino a notte fonda, con grande generosità e simpatia.

Un concerto magico scandito da lunghi applausi, che ha riportato agli anni d’oro del cosiddetto cantautorato, quello suonato da musicisti e strumenti veri, con testi importanti, melodia, artisti unici e originali capaci di lasciare un segno indelebile anche nel costume e nella cultura, oltre che nella musica.Ottima la band che lo ha accompagnato e lo seguirà in tutto il tour per l’Italia prodotto da International Music and Arts: Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre, con cui ha realizzato l’intero nuovo album, Claudio Arfinengo alla batteria, Maximilian Agostini alle tastiere.

“Amo la Calabria – ha detto Finardi ai giornalisti che lo hanno raggiunto nel camerino - qui ho suonato centinaia di volte, ricordo angoli, facce, luoghi bellissimi, il calore sincero dei calabresi, che non è per nulla cambiato e, chiaramente, il buon cibo! Sono davvero felice di essere tornato e spero di tornarci ancora!”.

Soddisfatta anche il sindaco Laura Moschella per la grande partecipazione di pubblico che ha invaso tutto il centro storico della sua Gimigliano in una serata davvero indimenticabile.

Fatti di Musica proseguirà il 23 giugno in Piazza Duomo di Rosarno (RC) con Dolcenera e i suoi musicisti, anche qui ad ingresso libero in occasione della Festa di San Giovanni Battista.

L’ 11 luglio in Piazza Paura di Cerisano (CS), davanti allo storico Palazzo Sersale, arriverà Irene Grandi, che torna dal vivo con tutti i suoi successi. L’evento è predisposto ad ingresso libero dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del “Festival delle Serre 2025”.

Il 18 luglio nell’Anfiteatro dell’ Università della Calabria a Rende (CS) e il 19 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C., ci sarà il concerto dello Stefano Bollani quintet. Con lo straordinario pianista, altri nomi prestigiosissimi: Jeff Ballard, tra i batteristi più versatili della scena jazz, Larry Grenadier, uno dei più grandi bassisti del jazz moderno, Vincent Peirani, innovatore della fisarmonica, Mauro Refosco, percussionista e sound designer di fama internazionale.

Il 21 luglio in Piazza del Popolo di Reggio C. e il 22 luglio nel Teatro all’aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme andrà in scena “Meglio Stasera”, il divertente show tra teatro e varietà di Stefano De Martino, con la Disperata Erotica band e il suo gruppo di ballo. Per i live di Bollani e De Martino sono previsti solo posti a sedere con biglietti su ticketone.it.

Il 9 agosto tappa a Bovalino, con il concerto gratuito di Paolo Belli Big Band per l’Estate Bovalinese. Il 10 agosto in Piazza Castello di Reggio C. ci sarà l’unico concerto in Calabria degli Afterhours, che ritornano insieme per il ventennale dell’iconico album “Ballate per piccole iene”. Sul palco, con Manuel Agnelli rivedremo Andrea Viti, basso, Dario Ciffo, violino, chitarra e Giorgio Prette, batteria (biglietti su Ticketone e Vivaticket).

Il 12 agosto in viale Campanella di Cittanova altra serata clou dell’estate musicale in Calabria con Fedez, preceduto da Dj Mjx, evento di punta ad ingresso libero della 24° Festa Nazionale dello Stocco organizzata della Pro Loco. Il 13 agosto Fatti di Musica sarà in Piazza Turra di Mesoraca (Kr) con il concerto di Ron, predisposto ad ingresso libero dall’Amministrazione Comunale. Il 27 agosto si tornerà nel Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme per “Bello di mamma”, il nuovo show di Enrico Brignano tutto da ridere (biglietti su ticketone.it). Il 6 settembre, infine, il concerto spettacolo di Nino Frassica e la Los Plaggers band in Piazza V. Emanuele di S. Pietro Magisano per il Festival Luce a San Pietro.

Dal 10 al 16 settembre, le esclusive di Fatti di Musica saranno protagoniste del Reggio Live Fest sul Lungomare di Reggio. Altre faranno parte di Museo in Fest del Museo Archeologico Nazionale di Reggio. Tutti gli eventi in fase di definizione saranno ufficializzati a breve. Fatti di Musica rientra tra i festival del brand Calabria Straordinaria ed è realizzato con il contributo dei Comuni e delle associazioni promotrici dei festival ospitanti. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it e nelle pagine social ufficiali.

