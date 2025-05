IN TV IL MEGLIO DELLA DESIGN WEEK 2025

Tempo di lettura: ~3 min

Condotto da Valentino Odorico e Vaiate Lento (Matteo Aglietti), in tv lo speciale sulla Design Week 2025

Martedì 6 maggio alle ore 21.00 è prevista la messa in onda dello speciale televisivo dedicato alla “Milano Design Week 2025” e condotto da Valentino Odorico con Vaiate Lento (nome d’arte di Matteo Aglietti).



Il programma in onda in prima serata sarà visibile sul Canale 809 di SKY, sul canale 244 del Digitale Terrestre (smart tv) e in live streaming su www.go-tv.org

Sarà poi caricato e sempre disponibile anche sul canale YouTube di Go-Tv Channel, oltre ad una serie di repliche in onda sempre in tv.



La trasmissione, registrata durante il salone del mobile, porta lo spettatore a vivere gli eventi più esclusivi della Design Week, raccontando non solo il mondo del design ma anche tutta una serie di proposte e idee che sono state presentate a Milano, in vari settori e che si inseriscono in un concetto più ampio di lifestyle.



Ecco che dal mondo dell’arredamento, raccontato ad esempio con l’intervista esclusiva a “Paolo Nesi” che ha presentato la nuova collezione di divani e poltrone Circle•D, oppure entrando nel vivo delle novità dello storico brand “Gessi”, si passa a progetti e capsule particolari come quelle di Paolo Stella per Fiammetta V, con i portacandele in marmo, o la collezione esclusiva per la casa e per il letto creata per Fazzini; altre idee presentate sono le collezioni per la tavola di Simone Guidarelli in collaborazione con Coin, il design di Emanuele Santalena per la 20100design ed esposto presso la boutique Messagerie nel cuore del Porta Venezia Design District, le novità dei profumi d’autore da Mazzolari, la collezione di Carpisa, le collaborazioni messe in atto ed esposte nelle boutique di Eleventy e D.A.T.E, le capsule di Alessandro Enriquez presenti da Eppol Milano o nel famoso locale di tendenza MEMA’ e molto altro.

Il programma è il primo di una serie di speciali che saranno girati in esterna durante vari momenti come le settimane della moda uomo e donna, fiere e altri importanti appuntamenti.



Questi speciali sono uno spin-off di “Rosso Valentino”, il programma condotto da Valentino Odorico che, nel salotto creato negli studi tv, ha ospitato ormai da diversi anni e in diverse edizioni personaggi, imprenditori e creativi che hanno raccontato la moda, l’arte, la musica, il design, la letteratura, la bellezza e il lifestyle.



Valentino Odorico scrive di moda e Lifestyle per molti quotidiani, mensili e trimestrali cartacei ed online, sia in Italia, sia all’estero. Negli anni ha condotto vari programmi tv in Svizzera e rubriche per canali come TV8, oltre ad essere una figura molto conosciuta nel mondo della comunicazione e degli uffici stampa e titolare della Nazca Communication.



In questo speciale tv è affiancato da Vaiate Lento (Matteo Aglietti) che è al suo debutto nella conduzione televisiva; anche lui è un nome molto noto nel settore grazie alla sua ventennale esperienza in aziende di moda e alla sua figura in veste di consulente per vari progetti di marketing.