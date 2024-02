Inaugurato il murales “E=sport²” realizzato a Girifalco dall’artista Claudio Chiaravalloti

Inaugurato il murales “E=sport²” realizzato a Girifalco da E-distribuzione e Comune, L’opera è stata realizzata dall’artista Claudio Chiaravalloti

E=sport² : è questo il nome che l’artista Claudio Chiaravalloti ha dato al nuovo murales realizzato a Girifalco per conto di E-distribuzione su proposta del Comune.

L’Amministrazione Comunale promuove, ormai da tempo, una collaborazione con l’Azienda al fine di rendere le cabine dell’energia elettrica elementi d’arredo urbano. Pertanto, con apposita richiesta formulata dal vicesindaco con delega al Marketing Territoriale, Alessia Burdino, alcune cabine sono state interessate da interventi mirati allo scopo di rendere più accogliente e bello il territorio. L’ultima in ordine di tempo ha riguardato la cabina E-distribuzione di via Migliaccio in prossimità del circolo Graceland Padel World.

Il tema dell’opera, come ha spiegato l’artista Chiaravalloti, prende ispirazione dall’ubicazione della cabina sul territorio. L’impianto, infatti, rientra nel perimetro esterno di un campo da padel e, dunque, il luogo ha suggerito di unire il tema dell’energia a quello dello sport. I colori di fondo, blu e verde, richiamano i colori simbolo di questo sport; al centro vi è un atleta che si accinge a colpire una pallina innescando una forza capace di modificare il moto dei due corpi: l’energia è la misura di questo cambiamento.

La tecnica spray su muro e lo stile dinamico della street art creano al primo impatto visivo la sensazione di energia.

Alla cerimonia di inaugurazione, voluta da E-distribuzione, hanno presenziato, oltre all’artista, i vertici dell’Azienda e la Compagnia dei Carabinieri di Girifalco.