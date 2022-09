Incendi. Calabria, rogo distrugge capannone commerciale. Intervento dei Vvf e Cc. Video

RENDE, 22 MAG - Dalle ore 00.10 circa squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale e distaccamento di Rende con supporto di n. 2 autobotti ed autoscala sono impegnate nel comune di Rende in c.da Lecco per incendio di un capannone di circa 2400mq adibito allo stoccaggio e trattamento di rifiuti solidi urbani.



L'incendio ha interessato cumuli di rifiuti di vario genere situsti all'interno della struttura in cemento armato nonché attrezzature e macchinari. Le fiamme hanno coinvolto altresì numerose balle di plastica e carta situate nel piazzale adiacente.



Alle ore 06.30 incendio circoscritto e sotto controllo ma ancora in atto. Le unità vigilfuoco stanno procedendo, con ausilio di pale meccaniche allo smassamento dei rufiuti ed allo spegnimento di numerosi focolai. La grossa colonna di fumo originata dalla combustione ha reso necessario l'intervento del nucleo NBCR del comando di Catanzaro per rilevamenti ambientali. Da questa mattina sul posto personale Arpacal.

Non risultano danni a persone. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.





In aggiornamento

Prosegue l'opera di smassamento dei rifiuti ed estinzione dei focolai attivi... Operazione resa difficoltosa dal pericolo di cedimento strutturale del capannone