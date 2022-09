Incendi: rogo in carrozzeria a Catanzaro divampate 4 auto ed uno scooter Intervento dei Vvf

CATANZARO, 2 APR - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute ieri alle ore 22.45 circa in via Candela nel quartiere Gagliano zona nord-ovest della città per incendio autocarrozzeria.



La segnalazione pervenuta alla Sala Operativa 115 da alcuni abitanti della zona allarmati dal fumo che fuoriusciva dalla saracinesca d'ingresso.



All'interno del locale quattro autovetture ed uno scooter. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con tre mezzi, è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi dell'incendio all'interno della struttura ed alle abitazioni limitrofe nonché alla messa in sicurezza del sito.



Da sopralluogo effettuato da personale vigilfuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, si riscontrava che ad innescare il rogo sia stato un probabile malfunzionamento dell'impianto elettrico dello Scooter andato completamente distrutto. Le fiamme hanno altresì danneggiato parzialmente due delle quattro vetture presenti all'interno, una Mercedes ed una Fiat Punto.



Annerimento delle pareti a causa del fumo denso originatosi dalla combustione. Non risultano danni a persone ne alla struttura.



Sul posto il proprietario dell'attività e Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.