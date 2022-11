Incendio appartamento a Nocera Terinese, i Cc e i Vvf salvano una nonnina

NOCERA TERINESE (CZ), 15 OTT - Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale sono intervenute alle ore 9.30 circa nel Comune di Nocera Superiore per incendio abitazione.

Interessato dal rogo un appartamento situato agli ultimi due piani di una palazzina di quattro piani fuori terra.

All'interno dell'abitazione una persona anziana tratta in salvo dai CC e da un Vigile del Fuoco Volontario.

Probabile origine dell'incendio una stufa alimentata a Gas.

L'Incendio ha danneggiato i locali interni e parte del tetto di copertura per cui, in via precauzionale, viene interdetto l'accesso all'appartamento in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali da parte degli enti preposti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale dell'ufficio tecnico comunale.