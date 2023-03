Incendio doloso distrugge cantiere edile nella Locride: lamentele dal sindaco di Roccella Ionica

A cantiere edile in Roccella Ionica, nella Locride, è stato danneggiato da un incendio doloso. Il cantiere stava lavorando al progetto "Borgo dei Carafa Wedding & Conference Destination", finanziato con il Fondo di sviluppo e coesione 2000/2006 nell'ambito del bando "APQ Borghi ed Ospitalità - Progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria". L'incendio ha distrutto un bagno chimico e danneggiato una struttura adibita a box ufficio di proprietà dell'impresa aggiudicataria dei lavori. L'Amministrazione comunale ha espresso la sua ferma condanna per l'episodio, definito "ignobile" dal sindaco di Roccella Ionica, Vittorio Zito. L'Amministrazione ha inoltre dichiarato di essere impegnata nella promozione della cultura della legalità e di fare muro contro ogni tentativo di infiltrazione criminale nella comunità roccellese. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare gli autori del gesto e consegnarli alla giustizia.

Nella speranza che gli inquirenti possano fare piena luce sull'accaduto, l'Amministrazione comunale ha espresso la sua solidarietà alle imprese vittime del danneggiamento. Il sindaco ha ribadito il suo fermo proposito di combattere ogni forma di criminalità e di promuovere la cultura della legalità. L'episodio ha destato grande preoccupazione in una zona, come la Locride, segnata dalla presenza di organizzazioni criminali e da una difficile situazione socio-economica. Il gesto criminale è stato condannato anche dalle forze politiche locali e nazionali, che hanno espresso la loro vicinanza alle imprese danneggiate e al territorio. La speranza è che gli autori del gesto possano essere individuati e puniti, per restituire alla comunità di Roccella Ionica un senso di sicurezza e giustizia.